Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου – Σε ποιες περιοχές ακυρώνονται οι παρελάσεις

Με βροχές και καταιγίδες θα κυλήσει η 28η Οκτωβρίου, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να ξεκινούν από το βράδυ της Τρίτης, 27 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών έχει ανακοινωθεί ακύρωση των παρελάσεων σε πολλές περιοχές.

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Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από το βράδυ της Τρίτης (27.10.2028) με έντονες βροχές, καταιγίδες και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε αρκετές περιοχές της χώρας, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (28-10-2026):

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

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γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φωκίδας, ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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ε) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του ΕΡΤnews, Νικολέτας Ζιακοπούλου στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται στο Ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου οι συνθήκες εκτιμάται ότι θα δυσκολέψουν σημαντικά την πραγματοποίηση των παρελάσεων.

Στη Θεσσαλονίκη, πάντως, δεν προβλέπονται προβλήματα για τη μεγάλη παρέλαση. Στην Αθήνα, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να είναι ισχυρές από το βράδυ της Τρίτης έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, ωστόσο ο καιρός εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση όσο πλησιάζει η ώρα της παρέλασης. Καλύτερες αναμένονται οι καιρικές συνθήκες και στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα.

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Την ίδια στιγμή, αισθητή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, καθώς σε μεγάλες πόλεις της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας οι μέγιστες τιμές δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 12 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η σταδιακή βελτίωση του καιρού, σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας, αναμένεται να ξεκινήσει από την Πέμπτη.

Σε ποιες περιοχές ακυρώνονται οι παρελάσεις

Εξαιτίας της κακοκαιρίας και των έντονων βροχοπτώσεων σε αρκετές περιοχές έχει ανακοινωθεί ματαίωση των παρελάσεων.

Μαγνησία και Βόρειες Σποράδες: Ματαιώνονται όλες οι μαθητικές παρελάσεις, έπειτα από απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα.

Κυκλάδες: Δεν θα πραγματοποιηθούν μαθητικές παρελάσεις σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, ενώ η απόφαση αφορά και τη συμμετοχή συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων.

Δωδεκάνησα: Ακυρώνονται οι μαθητικές παρελάσεις λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Εύβοια: Οι ακυρώσεις αφορούν τη Χαλκίδα, καθώς και τους Δήμους Κύμης – Αλιβερίου, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Διρφύων – Μεσσαπίων, Ερέτριας και Σκύρου.

Άγιος Δημήτριος Αττικής: Ματαιώνεται η προγραμματισμένη παρέλαση για την εθνική επέτειο.

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: Ακυρώνεται η μαθητική παρέλαση λόγω των καιρικών συνθηκών

Ζαγορά – Μούρεσι: Δεν θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση λόγω των προβλέψεων για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Στη Χαλκίδα, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο η παρέλαση του Λόχου Παρελάσεως της Σχολής Πεζικού.

Όσον αφορά τη στρατιωτική παρέλαση στον Βόλο, η τελική απόφαση δεν είχε οριστικοποιηθεί, με τις αρμόδιες αρχές να αναμένεται να αξιολογήσουν την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Υπενθυμίζεται ότι στη Μαγνησία η απόφαση της Περιφέρειας αφορά αποκλειστικά τις μαθητικές παρελάσεις. Για τις υπόλοιπες επετειακές εκδηλώσεις, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές.

Η πρόγνωση του meteo.gr

Πιο αναλυτικά, αρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Χαλκιδική, στα ανατολικά και νοτιοανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Από τις πρώτες πρωινές ώρες βροχές και καταιγίδες αναμένονται και σε τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης. Σχετική εξασθένηση των φαινόμενων αναμένεται από αργά το βράδυ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και τις πρώτες βραδινές ώρες τα φαινόμενα στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και ενδεχομένως στην Εύβοια και στην Κρήτη θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και τμημάτων της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 18, στη Θεσσαλία από 5 έως 13, στην Ήπειρο από 5 έως 17, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 7 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 18, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 16, στις Κυκλάδες από 12 έως 18, και στα Δωδεκάνησα από 16 έως 20 και στην Κρήτη από 12 έως 20 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια τμήματά του πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 13 βαθμούς Κελσίου.