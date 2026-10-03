Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια;
Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην παλαιά Εθνική Αθηνών–Πατρών: Δύο τραυματίες – Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τέσσερις κολόνες

Η σύγκρουση σημειώθηκε στο 83ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε έναν οδηγό, ενώ δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Σοβαρό τροχαίο στην παλαιά Εθνική Αθηνών–Πατρών: Δύο τραυματίες – Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τέσσερις κολόνες
Το σημείο του τροχαίου στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών–Πατρών. Φωτογραφία: DEBATER.
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στις 23:20 το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών–Πατρών, στο 83ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να υποστούν πολύ σοβαρές ζημιές. Το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τέσσερις κολόνες, ενώ ο οδηγός του εγκλωβίστηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το DEBATER παρουσιάζει φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο του τροχαίου.

Φωτογραφία

Επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού

Για τον απεγκλωβισμό κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, με τέσσερις πυροσβέστες και δύο οχήματα.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν διασωστική σειρά και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό από το όχημα.

Δύο τραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου

Οι δύο τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται.

Δείτε περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα στο DEBATER.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Η ανάρτηση για το επετειακό βιβλίο της Αλίκης Βουγιουκλάκη – «Δεν θα βγει ποτέ κάποιο άλλο»
LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Η ανάρτηση για το επετειακό βιβλίο της Αλίκης Βουγιουκλάκη – «Δεν θα βγει ποτέ κάποιο άλλο»

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη δημοσίευσε φωτογραφία με το βιβλίο του Μάκη Δελαπόρτα, ενημερώνοντας ότι θα διατίθεται από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.