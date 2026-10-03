Σοβαρό τροχαίο στην παλαιά Εθνική Αθηνών–Πατρών: Δύο τραυματίες – Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τέσσερις κολόνες

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στις 23:20 το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών–Πατρών, στο 83ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να υποστούν πολύ σοβαρές ζημιές. Το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τέσσερις κολόνες, ενώ ο οδηγός του εγκλωβίστηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το DEBATER παρουσιάζει φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο του τροχαίου.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού

Για τον απεγκλωβισμό κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, με τέσσερις πυροσβέστες και δύο οχήματα.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν διασωστική σειρά και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό από το όχημα.

Δύο τραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου

Οι δύο τραυματίες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται.

Δείτε περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα στο DEBATER.