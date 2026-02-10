Ελευσίνα: “Τη βοηθούσε η μάνα της και τελικά τη σκότωσε, ήταν η κακιά στιγμή” – Τα 2 λάθη που απέβησαν μοιραία

Δεν χωρά ανθρώπινος νους την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 9/2 στην Ελευσίνα, με μία 71χρονη να χάνει τη ζωή της με σοκαριστικό τρόπο.

Η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε κατά λάθος στην οδό Αλκιβιάδου από το αυτοκίνητο της κόρης της, κατά τη διάρκεια του παρκαρίσματος, ενώ της έδινε οδηγίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Είμαστε τρελαμένοι. Δεν οδηγούσε καιρό, μόνο δύο χρονια. Είχε τρία παιδάκια, χωρισμένη. Η μάνα της τη βοηθούσε και τελικά την σκότωσε. Δεν το ήθελε. Ήταν η κακιά στιγμή. Και η ίδια δεν είναι σε καλή κατάσταση τώρα” δήλωσε στο DEBATER γείτονας των δύο γυναικών.

Το τραγικό περιστατικό έγινε την ώρα που η 44χρονη οδηγός επέστρεφε μαζί με τη μητέρα της και τα τρία παιδιά της από το σχολείο από όπου είχαν πάει για να τα παραλάβουν.

Τότε, η 71χρονη κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να καθοδηγήσει την κόρη της στο παρκάρισμα, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτή την πόρτα του συνοδηγού.

Προσπαθώντας να κάνει όπισθεν, η οδηγός κατά λάθος πάτησε γκάζι, με το αυτοκίνητο να κινείται ανεξέλεγκτα παρασύροντας την ηλικιωμένη μητέρα της και εγκλωβίζοντας την ανάμεσα στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου και σε ένα δέντρο.

Όπως μετέδωσε το Star, στη γειτονιά επικράτησε αμέσως πανικός. Γείτονες έσπευδαν να βοηθήσουν την άτυχη γυναίκα, αλλά παράλληλα έκλαιγαν, αντιλαμβανόμενοι ότι δυστυχώς είχε φύγει η 71χρονη από τη ζωή, ενώ η κόρη της βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

“Έκλαιγαν, προσπαθούσαν να βοηθήσουν τη γιαγιά και παράλληλα ζητούσαν βοήθεια“, δήλωσε κάτοικος της περιοχής, ενώ το πλέον τραγικό είναι ότι το ανατριχιαστικό τροχαίο δυστύχημα έγινε μπροστά στα μάτια των παιδιών της οικογένειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 71χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Την ίδια ώρα, η 44χρονη κόρη της συνελήφθη από τις Αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.