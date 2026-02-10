Ελευσίνα: «Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι πέθανε η πεθερά μου» είπε ο πρώην σύζυγος της 44χρονης (Βίντεο)

Στο γεγονός ότι τα τρία παιδιά δεν γνωρίζουν ότι η γιαγιά τους πέθανε αναφέρθηκε ο πρώην σύζυγος της 44χρονης που παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη μητέρα της στην Ελευσίνα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA τόνισε ότι η πρώην γυναίκα του είναι σε σοκ και δεν ξέρει αν θα μπορέσει να επανέλθει ξανά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαστε σε σοκ, τα παιδιά ήταν μέσα στο αυτοκίνητο στο πίσω κάθισμα την ώρα που συνέβη το περιστατικό. Δεν ξέρουν ότι έχει πεθάνει η πεθερά μου. Τους έχουμε πει ότι είναι στο νοσοκομείο. Η γυναίκα μου δεν ξέρω αν θα συνέλθει ποτέ. Η κόρη μου είναι 12 και τα δίδυμα είναι 7,5 ετών. Μάλιστα, το ένα είναι στο φάσμα του αυτισμού αλλά και αυτό έχει καταλάβει λίγο τι έχει συμβεί» είπε αρχικά για να προσθέσει:

«Η γυναίκα μου δεν μπορεί να μιλήσει δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Η πεθερά μου ήταν αγία, σε βοήθεια ήταν εκεί. Τώρα έχει μείνει μια μάνα μόνη με τρία παιδιά. Κι εγώ ό,τι μπορώ να κάνω από την πλευρά μου, αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα».

Παράλληλα, απαντώντας στο αν η 44χρονη είναι νέα οδηγός, ανέφερε ότι «δεν ήταν νέα οδηγός απλά είχε το “Ν” επειδή κυκλοφορούσε με 3 παιδιά στο αυτοκίνητο. Ήταν πολύ καλή οδηγός. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε της είπα να προσπαθήσει να συνέλθει μετά από αυτό που έγινε. Μου είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί γιατί έχει πίσω τα παιδιά. Και το σημαντικό είναι αυτά τα τρία παιδιά».

Ελευσίνα: Το χρονικό της τραγωδίας

Ανείπωτη θλίψη επικρατεί στην Ελευσίνα μετά την τραγωδία που σημειώθηκε την Δευτέρα (9/2) όταν γυναίκα παρέσυρε την μητέρα της την ώρα που προσπαθούσε να παρκάρει.

Σκηνές αρχαία τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στην Ελευσίνα σύμφωνα με μαρτυρίες καθώς κατά την διάρκεια μίας απλής καθημερινής πράξης η 71χρονη, μητέρα της 44χρονη οδηγού, έχασε την ζωή της. Το DEBATER φέρνει στην δημοσιότητα φωτογραφία από το σημείο που δείχνει το μοιραίο ΙΧ παρκαρισμένο δίπλα στο πεζοδρόμιο.

Στην παραπάνω φωτογραφία φαίνεται το μοιραίο ΙΧ (το δεύτερο στην σειρά) χρώματος μπλε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γείτονας της 44χρονης μίλησε στην εκπομπή “Το Πρωινό” στον ΑΝΤ1 για τον αγώνα που έδινε καθημερινά η οικογένεια: “Οικογενειακώς έμεναν. Τη βοηθούσαν για τα παιδιά που έχει… έχει ένα κοριτσάκι και δύο δίδυμα αγοράκια, ΑμεΑ. Κάποιο διάστημα δούλευε σε σούπερ μάρκετ αλλά το σταμάτησε γιατί έπρεπε να είναι με τα παιδιά”.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα είχε μόλις παραλάβει τα παιδιά της από το σχολείο και επέστρεφε στο σπίτι μαζί με τη 71χρονη μητέρα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της στάθμευσης, η ηλικιωμένη κατέβηκε από το όχημα για να δώσει οδηγίες στην κόρη της. Ωστόσο, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και, κατά την όπισθεν πορεία του αυτοκινήτου, η οδηγός, χωρίς να το αντιληφθεί, εγκλώβισε τη μητέρα της ανάμεσα στην ανοιχτή πόρτα και ένα δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Η 44χρονη κόρη της συνελήφθη από τις Αρχές, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.