Ελευσίνα: Μόλις 2 χρόνια είχε το δίπλωμα η 44χρονη που παρέσυρε με το ΙΧ και σκότωσε τη μητέρα της

Oικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα 9/2 στην Ελευσίνα, όπου μια 44χρονη γυναίκα τραυμάτισε θανάσιμα την 71χρονη μητέρα της κατά τη διαδικασία του παρκαρίσματος.

Σύμφωνα με γείτονες, η οδηγός είναι μητέρα τριών παιδιών και πριν από μερικά χρόνια είχε χωρίσει με τον σύζυγό της. Επίσης, η 44χρονη οδηγούσε μόλις δύο χρόνια.

“Είμαστε τρελαμένοι. Δεν οδηγούσε καιρό, μόνο δύο χρονια. Είχε τρία παιδάκια, χωρισμένη. Η μάνα της τη βοηθούσε και τελικά την σκότωσε. Δεν το ήθελε. Ήταν η κακιά στιγμή. Και η ίδια δεν είναι σε καλή κατάσταση τώρα” δήλωσε στο DEBATER γείτονας των δύο γυναικών.

Το τραγικό περιστατικό έγινε την ώρα που η 44χρονη οδηγός επέστρεφε μαζί με τη μητέρα της και τα τρία παιδιά της από το σχολείο από όπου είχαν πάει για να τα παραλάβουν.

Τότε, η 71χρονη κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να καθοδηγήσει την κόρη της στο παρκάρισμα, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτή την πόρτα του συνοδηγού.

Η οδηγός φαίνεται να μπερδεύτηκε και κατά λάθος να πάτησε γκάζι, με το αυτοκίνητο να κινείται ανεξέλεγκτα παρασύροντας την ηλικιωμένη μητέρα της. Η άτυχη 71χρονη εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου και σε ένα δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι και την αιμορραγία να είναι ακατάσχετη.

Στη γειτονιά επικράτησε αμέσως πανικός. Γείτονες έσπευδαν να βοηθήσουν την άτυχη γυναίκα, αλλά παράλληλα έκλαιγαν, αντιλαμβανόμενοι ότι δυστυχώς είχε φύγει η 71χρονη από τη ζωή, ενώ η κόρη της βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

“Έκλαιγαν, προσπαθούσαν να βοηθήσουν τη γιαγιά και παράλληλα ζητούσαν βοήθεια“, δήλωσε στο Star κάτοικος της περιοχής, ενώ το πλέον τραγικό είναι ότι το ανατριχιαστικό τροχαίο δυστύχημα έγινε μπροστά στα μάτια των τριών παιδιών της οικογένειας.

Η ηλικιωμένη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Την ίδια ώρα, η 44χρονη κόρη της συνελήφθη από τις Αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.