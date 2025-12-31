Ελένη Παπαδοπούλου: Οι συχνοί καβγάδες και το μαρτύριο που ζούσε πριν τη σκοτώσει ο γιος της – “Ήταν βίαιος, την έβριζε χυδαία”

Μετά τη σύλληψη και την προφυλάκιση του 60χρονου γιου της, ολοένα περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη στυγερή δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου.

Ο γιος της οδηγήθηκε στη φυλακή τέσσερα χρόνια μετά το έγκλημα, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι τα στοιχεία της δικογραφίας είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά. Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για εμπρησμό.

Το παρασκήνιο της υπόθεσης και τα στοιχεία που τον «πρόδωσαν»

Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, ο 60χρονος φέρεται να χορήγησε ηρεμιστικά χάπια στην 87χρονη μητέρα του, να της προκάλεσε ασφυξία και στη συνέχεια να έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα, επιχειρώντας να αποδώσει τον θάνατό της σε ατύχημα. Ο ίδιος, βέβαια, αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Από την πρώτη στιγμή, μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» στο Mega, ο γιος της 87χρονης γυναίκας επέμεινε ότι η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο της μητέρας του, φτάνοντας στο σημείο να διαβεβαιώνει πως υπήρχε σχετικό πόρισμα της Πυροσβεστικής. Πόρισμα που, όπως αποδείχθηκε… δεν υπήρξε ποτέ.

Αντιθέτως, τα ευρήματα του ανακριτικού της Πυροσβεστικής ήταν σαφή: αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο τυχαίας πυρκαγιάς από τσιγάρο, κερί ή ηλεκτρική βλάβη. Στον καναπέ, στα ρούχα της θανούσας και σε αντικείμενα του χώρου εντοπίστηκε επιταχυντής καύσης.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ταυτοποίησαν το εύφλεκτο υγρό ως βενζίνη, η οσμή της οποίας σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πυροσβεστών ήταν έντονη στο διαμέρισμα και το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας του οδού Λυκαβηττού.

Όλα αυτά οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι του εμπρησμού στο διαμέρισμα του Κολωνακίου προηγήθηκε η δολοφονία της 87χρονης από τον ίδιο της τον γιο της.

Αίσθηση είχε προκαλέσει και η συμπεριφορά του, καθώς παρά το γεγονός ότι η μητέρα του καιγόταν μέσα στο σπίτι, αποχώρησε από το σημείο πριν ολοκληρωθεί η κατάσβεση.

Όταν επικοινώνησαν μαζί του τηλεφωνικά και εκείνος είπε πως είχε ήδη αναγνωρίσει τη σορό της μητέρας του και ότι πήγε σε σπίτι φίλης του να πάρει ένα καλάθι μεταφοράς της νεκρής γάτας για να προχωρήσει σε ταφή της. Τελικά, η γάτα βρέθηκε πεταμένη σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Λυκαβηττού.

Επίσης, δεν παρέστη στην κηδεία της μητέρας του, επικαλούμενος COVID-19 χωρίς καταγεγραμμένη νόσηση και δεν επισκέφθηκε ποτέ το μνήμα της.

Μάλιστα, από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου προέκυψε πως σε επικοινωνία που είχε με τη σύντροφό του, εκείνη του πρότεινε να φύγουν από την Ελλάδα, σε περίπτωση που η έρευνα στρεφόταν προς το μέρος τους.

Ο κατηγορούμενος, επιπλέον, τόσο κατά την εξέτασή του από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής, όσο και κατά την εξιστόρηση του θανάτου της μητέρας του σε τρίτους, είχε υποπέσει σε αντιφάσεις.

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες συγγενών και γειτόνων

Εν τω μεταξύ, γείτονας της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» και περιέγραψε μια εκρηκτική κατάσταση που επικρατούσε για χρόνια πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Ο μάρτυρας έκανε λόγο για έναν ιδιόρρυθμο γιο, για εντάσεις, φασαρίες και χυδαίες ύβρεις που ακούγονταν συχνά «Την έβριζε χυδαία … π…. την ανέβαζε π… την κατέβαζε. Αυτό γινόταν χρόνια … από τότε που πέθανε ο πατέρας του. Ακούγαμε βρισιές και φασαρίες αλλά δεν πήγαμε στην αστυνομία γιατί τον ήξερα από παιδί» ανέφερε, δηλώνοντας πως ποτέ δεν φαντάστηκε ότι η βία θα έφτανε μέχρι τη δολοφονία.

«Το ήξερα ότι είναι ιδιόρρυθμος ο γιος, ήξερα ότι είχε προβλήματα, ότι είχε κλειδωμένη τη μάνα του, ότι την έβριζε, αλλά το μυαλό μου δεν πήγε ποτέ στο ότι έβαλε φωτιά να την κάψει… Για τα ρέιβ πάρτι που λένε ξέρω ότι γινόντουσαν και ότι είχε μπει και φυλακή για έναν χρόνο και τον έβγαλε ο πατέρας του» πρόσθεσε.

Συγγενής από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, που μίλησε στην ίδια εκπομπή αποκάλυψε γεγονότα που σοκάρουν.

«Ο Αλέξανδρος ήταν κακομαθημένος, συνέχεια στα χαμένα, μια σκιά… εμείς τα μαθαίναμε μετά ότι ήταν στη φυλακές. Όταν είχε φυλακιστεί για ναρκωτικά είχε γνωρίσει πολλούς μέσα που είχαν σκοτώσει τις μητέρες τους απ’ ό,τι μου έλεγε» είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος έζησε τους συχνούς καυγάδες ανάμεσα στη θεία του και τον γιο της, που όπως λέει, συχνά πυροδοτούνταν από ασήμαντες αφορμές.

«Θύμωνε με τη θεία Ελένη και μάλωναν γιατί της τηλεφωνούσε και εκείνη δεν του απαντούσε ενώ ήταν σίγουρος ότι βλέπει τις κλήσεις. Αυτό τον εξόργιζε και μου έλεγε απορώ πως δεν την έχω σκοτώσει. Αυτό μου το είχε πει το καλοκαίρι του 2021 που ήμασταν στη Σαμοθράκη, μισό χρόνο πριν καεί. Εγώ τα άκουγα τότε και αναρωτιόμουν πότε θα ηρεμήσει. Ήταν βίαιος, έβγαζε μια βίαιη συμπεριφορά και της μιλούσε πολύ απότομα, άσχημα… Η θεία δεν άκουγε καλά και αυτό τον εκνεύριζε και γινόταν επιθετικός» σημείωσε ακόμα.

Αναφορικά με την πώληση του σπιτιού ο συγγενής του κατηγορούμενου είπε πως του είχε μιλήσει γι’ αυτό και πιθανότατα να την πίεζε για το κάνει.

«Μου είχε πει ότι σκεφτόταν να την βάλει στο γηροκομείο τη θεία αλλά του φαινόταν ακριβή επιλογή. Μου έλεγε ότι ήθελε να κάνει πράγματα αλλά δεν μπορούσε γιατί την είχε έγνοια. Αυτά για τα χρέη που είχε δεν τα γνώριζα, τώρα τα έμαθα κι εγώ. Από τη σύνταξη της θείας ζούσε».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες συγγενών, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου είχε από μικρός εμμονή με τις φωτιές και τις εκρήξεις.

«Από πιτσιρικάς είχε μια τρέλα, σαν μοναχοπαίδι ήταν κακομαθημένος και δύσκολος χαρακτήρας. Αγαπούσε τις φωτιές και ασχολιόταν με κάτι τζάκια, ήξερε πώς δουλεύει η φωτιά. Μου μιλούσε συχνά και για το πώς γίνονται εκρήξεις από το πουθενά. Με το που ανοίγεις την πόρτα, να φανεί σαν έκρηξη», είπε χαρακτηριστικά ένας συγγενής.

«Όταν το έμαθα από τον αδελφό μου, κάτι μου “βρωμούσε” στον θάνατο της θείας. Αμέσως σκέφτηκα ότι κάτι δεν πάει καλά… Τον πήρα τηλέφωνο και μιλήσαμε γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω ότι πέθανε με αυτόν τον τρόπο. Τότε εκείνος μου απάντησε να μην ανησυχώ και πως είχε πεθάνει πριν τη φωτιά. Ότι κάηκε νεκρή». «Μου έλεγε πως καιγόταν σιγά-σιγά και όταν άνοιξε την πόρτα ο γιος της, δημιουργήθηκε ένα ρεύμα φωτιάς κι εγώ τον πίστευα» εξομολογήθηκε ο ίδιος μάρτυρας.