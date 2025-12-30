Ελένη Παπαδοπούλου: Προφυλακίστηκε ο 60χρονος γιος της για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι το 2022

Στη φυλακή οδηγείται σήμερα (30.12) μετά από μαραθώνια απολογία, ο 60χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 87χρονης μητέρας του στο Κολωνάκι, χήρας πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για περίπου οκτώ ώρες ενώπιον του ανακριτή, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και του εμπρησμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο της υπερήλικης μητέρας του, Ελένης Παπαδοπούλου, συζύγου του πρώην υπουργού Γιάννη Παπαδόπουλου, στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι.

Τη νάρκωσε, τη δολοφόνησε κι έβαλε φωτιά στο σπίτι

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 60χρονος φέρεται να χορήγησε στην μητέρα του ηρεμιστικά και στη συνέχεια να προκάλεσε τον θάνατό της, ενώ ακολούθως φέρεται να έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα, επιχειρώντας να αλλοιώσει τα ίχνη του εγκλήματος.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος της μητέρας του οφείλεται σε ατύχημα.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του και με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγείται στις φυλακές, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να ερευνάται από τις δικαστικές Αρχές.