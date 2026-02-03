Εκτέλεση 27χρονου στη Νέα Πέραμο: “Τον πίεζαν να πει ή να κάνει κάτι” – Τα πιθανότερα ενδεχόμενα σχετικά με το κίνητρο

“Πολύ περίεργη” χαρακτήρισε το πρωί της Τρίτης η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, την υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία, η σορός του οποίου εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου στο ΕΡΤNews, ο 27χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ ποινικά τις αστυνομικές Αρχές και εκτίμησε ότι “οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών που είναι αρκετά έμπειροι θα καταφέρουν να ρίξουν φως και σε αυτή την υπόθεση”.

Από την πλευρά του, ο επίτιμος πρόεδρος ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Action24, εκτίμησε ότι οι δράστες “τον πίεζαν για κάτι… Κάτι να τους πει ή κάτι να κάνει”.

Ο ίδιος θεωρεί ότι σκοπός δεν ήταν να ζητήσουν λύτρα, καθώς οι απαγωγείς δεν επικοινώνησαν με την οικογένειά του. “Εκτός αν είχαν επικοινωνήσει με κάποιον άλλο“, όπως είπε, ενώ υπογράμμισε ότι πιθανότατα πρόκειται για ξένο εκτελεστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πιθανότερα σενάρια που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές σχετικά με το κίνητρο του στυγερού εγκλήματος είναι είτε να επρόκειτο για εκτέλεση λόγω οικονομικών διαφορών, είτε μια αποτυχημένη “αρπαγή τίγρης” (ολιγόωρη απαγωγή) για λύτρα, είτε βασανισμός για να σταλεί κάποιο μήνυμα, είτε προσπάθεια να αποσπαστούν πληροφορίες.

Ο τρόπος δολοφονίας θυμίζει μαφιόζικη εκτέλεση, ενώ τα ιατροδικαστικά ευρήματα στη σορό και τα έως τώρα στοιχεία αποκαλύπτουν πως οι δράστες είχαν μένος για το θύμα.

Όπως προέκυψε, πριν τον δολοφονήσουν, τον είχαν χτυπήσει άγρια, ενώ μετά επιχείρησαν να κάψουν τη σορό, για να αποκρύψουν σημαντικά στοιχεία.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί αναζητούν το κρησφύγετο, όπου έκρυβαν για έξι ολόκληρες ημέρες τον 27χρονο επιχειρηματία, και μόλις βρεθεί να εισφέρει κρίσιμα στοιχεία για τους δράστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι Αρχές εκτιμούν πως στην υπόθεση εμπλέκεται και μία γυναίκα που είχε το ρόλο της μαγείρισσας, καθώς το τελευταίο γεύμα που του έδωσαν μία ώρα πριν τον εκτελέσουν ήταν σπιτικό φαγητό, δεδομένο που προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο 27χρονος δέχτηκε συνολικά δέκα πυροβολισμούς από μικρή απόσταση, 1 – 1,5 μέτρο, με τον εκτελεστή να τον πυροβολεί πισώπλατα. Μία από τις βολίδες τον βρήκε στο κεφάλι και εννέα στην αριστερή πλευρά της πλάτης, με δύο από τις σφαίρες να έχουν πλήξει την καρδιά του.

Η αστυνομία ερευνά επίσης αν υπάρχει σύνδεση με την ανεξιχνίαστη δολοφονία γνωστού επιχειρηματία στην περιοχή της Μάνδρας πριν από δύο χρόνια, με τον οποίο ο 27χρονος φέρεται να είχε συνεργαστεί.

Η διαδρομή των 21 χιλιομέτρων που ακολούθησαν οι δράστες

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος επιχειρηματίας απήχθη κάτω από το σπίτι του στην Ελευσίνα και βρέθηκε δολοφονημένος σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με το Star, οι δράστες φέρεται να ακολούθησαν μια διαδρομή περίπου 21 χιλιομέτρων, όπως φαίνεται και στον χάρτη που παρουσίασε το ίδιο Μέσο. Μάλιστα, στα τελευταία λεπτά της διαδρομής ο δρόμος φαίνεται κακοτράχαλος.

Η συγκινητική ανάρτηση του θείου του 27χρονου

Σε ανάρτησή του στα social media, ο θείος του θύματος, τον αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο, γράφοντας: “

Ανιψιέ μου, αγορίνα μου, ο θεός να αναπαύσει την ψυχή σου… Αυτοί που σε απήγαγαν και σε δολοφόνησαν, θα το βρουν από τον θεό… Καλό παράδεισο λεβέντη μου… θα είσαι για πάντα στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, παντού”.

«Δεν είχε πειράξει κανέναν» λένε οι γονείς του

Από την πλευρά τους, οι γονείς του 27χρονου, υποστηρίζουν πως ο γιος τους δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν, δηλώνοντας πως αυτό που επιθυμούν είναι να βρεθούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη φυλακή.

«Το παιδί μου δεν είχε πειράξει κανέναν», δήλωσε η μητέρα του 27χρονου με λυγμούς, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του Star. «Ψάχνω από την αστυνομία να μάθουμε τι έχει γίνει. Δεν έχει δείξει ότι φοβόταν τίποτα. Το βλέπετε και στο βίντεο, περπατάει με το κινητό του. Είναι αμέριμνος, δεν φοβάται τίποτα», συμπλήρωσε η μητέρα του 27χρονου.

Ο πατέρας του, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε πως: «Επιθυμώ να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού μου και να κλειστεί μέσα στη φυλακή. Το παιδί μου δεν είχε πειράξει κανέναν. Τώρα για ποιον λόγο τον σκότωσαν, αυτοί ξέρουν».