Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη το απόγευμα της Τρίτης (13/10) στους κατοίκους και σε όσους βρίσκονται στην Εύβοια, τη Σκύρο και τις Σποράδες, ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το μήνυμα εκδόθηκε στις 15:45, μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από το μεσημέρι της Τρίτης έως το απόγευμα της Τετάρτης (14/10).

Το μήνυμα του 112

Το προειδοποιητικό μήνυμα που εστάλη στους πολίτες αναφέρει:

«Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στις περιοχές Εύβοιας, Σκύρου και Σποράδων από μεσημέρι Τρίτης 13-10 έως απόγευμα Τετάρτης 14-10. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η προειδοποίηση αφορά ειδικά τις τρεις παραπάνω περιοχές, στις οποίες αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια του επόμενου 24ώρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τόσο κατά τη διάρκεια της Τρίτης όσο και την Τετάρτη.

Τα φαινόμενα προβλέπεται να επηρεάσουν κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι υπάρχει επίσης πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύσουν τις ισχυρότερες καταιγίδες.

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο

Εκτός από τις βροχοπτώσεις, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για σημαντική ενίσχυση των ανέμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, από το βράδυ της Τρίτης (13/10) προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο.

Οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να δημιουργήσουν δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ενώ οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις των αρμόδιων Αρχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οδηγίες προς τους πολίτες

Με αφορμή την επικείμενη κακοκαιρία, οι Αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά στις περιοχές για τις οποίες έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112.

Οι πολίτες καλούνται:

Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες στην Εύβοια, τη Σκύρο και τις Σποράδες.

Να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα.

Να μην παραμένουν σε παραθαλάσσια σημεία που εκτίθενται σε έντονο κυματισμό.

Να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους.

Να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της ΕΜΥ, της Πολιτικής Προστασίας και των τοπικών Αρχών.

Η Πυροσβεστική παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, ενώ οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες που εκδίδονται για την προστασία τους.