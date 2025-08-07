Έκρηξη στη Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι μαρτυρίες – «Είδαμε δύο γυναίκες να βγαίνουν γεμάτες αίματα» (βίντεο)
Συγκλονιστικές είναι οι νέες πληροφορίες και εικόνες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, έπειτα από έκρηξη φιάλης υγραερίου που σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη (07/08) σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπρόβαλτα Θεσσαλονίκης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε Σέρβων τουριστών, ένας εκ των οποίων βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.
Στο GrTimes μίλησε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος περιγράφει τα όσα έγιναν:
«Ακούσαμε ένα δυνατό μπαμ, ταρακουνήθηκε το κτίριο, βγήκαμε έξω και επικράτησε πανικός. Είδαμε δύο γυναίκες να βγαίνουν τραυματισμένες, γεμάτες αίματα. Ήταν σοκαριστικό…».
Σύμφωνα με τον κάτοικο, η 86χρονη ιδιοκτήτρια ήταν παρούσα στο σημείο τη στιγμή της έκρηξης. Επίσης η ηλικιωμένη συνεληφθη και σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία για το αδίκημα της έκρηξης,
Η έκρηξη
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις 15:30, ενώ στο σημείο έφθασαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπου μετέφεραν τους τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου. Ένας 41χρονος τουρίστας παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, φέροντας εκτεταμένα εγκαύματα.
