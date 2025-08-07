Θεσσαλονίκη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου στην Ασπροβάλτα – 5 τραυματίες (εικόνες)
Έκρηξη φιάλης υγραερίου σημειώθηκε στις 15:00 το μεσημέρι στην περιοχή της Ασπροβάλτας, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα από θραύσματα γυαλιών.Ένας νεαρός άνδρας τραυματίστηκε με εκτεταμένα εγκαύματα σε πολλά σημεία του σώματός του.
Η έκρηξη συνέβη σε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, με αποτέλεσμα οι πέντε τραυματίες, όλοι υπήκοοι Σερβίας, να μεταφερθούν άμεσα στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου. Ο 41χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά έχει υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα.
Σύμφωνα με το theopinion.gr για την αντιμετώπιση του περιστατικού, έσπευσαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ στο σημείο κατέφθασαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Η κατάσταση των τραυματιών παραμένει σοβαρή, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της έκρηξης.
