Θεσσαλονίκη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου στην Ασπροβάλτα – 5 τραυματίες (εικόνες)

Έκρηξη φιάλης υγραερίου σημειώθηκε στις 15:00 το μεσημέρι στην περιοχή της Ασπροβάλτας, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα από θραύσματα γυαλιών.Ένας νεαρός άνδρας τραυματίστηκε με εκτεταμένα εγκαύματα σε πολλά σημεία του σώματός του. Εθελοντές Διασώστες Βόλβης Fb

Η έκρηξη συνέβη σε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, με αποτέλεσμα οι πέντε τραυματίες, όλοι υπήκοοι Σερβίας, να μεταφερθούν άμεσα στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου. Ο 41χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά έχει υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα.

Εθελοντές Διασώστες Βόλβης Fb

