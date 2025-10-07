Έκρηξη στη γνωστή ντισκοτέκ “Jacky O” στη Μιχαλακοπούλου – Δείτε βίντεο του DEBATER από το σημείο
Συναγερμός στις Αρχές
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές αργά το βράδυ της Τρίτης 7/10 καθώς σημειώθηκε έκρηξη στη γνωστή ντισκοτέκ “Jacky O” στην Μιχαλακοπούλου.
Στο σημείο βρέθηκαν τόσο η Πυροσβεστική όσο και η Αστυνομία αλλά και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) προκειμένου να ερευνήσουν τα αίτια της έκρηξης, στην ντισκοτέκ, η οποία εκείνη την ώρα δε λειτουργούσε.
Μάλιστα, από την έκρηξη υπήρξε και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για τραυματίες.
Δείτε εικόνες από το σημείο:
