Έκρηξη στη γνωστή ντισκοτέκ “Jacky O” στη Μιχαλακοπούλου – Δείτε βίντεο του DEBATER από το σημείο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές αργά το βράδυ της Τρίτης 7/10 καθώς σημειώθηκε έκρηξη στη γνωστή ντισκοτέκ “Jacky O” στην Μιχαλακοπούλου.

Στο σημείο βρέθηκαν τόσο η Πυροσβεστική όσο και η Αστυνομία αλλά και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) προκειμένου να ερευνήσουν τα αίτια της έκρηξης, στην ντισκοτέκ, η οποία εκείνη την ώρα δε λειτουργούσε.

Μάλιστα, από την έκρηξη υπήρξε και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για τραυματίες.

Δείτε εικόνες από το σημείο: