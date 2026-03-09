Έκρηξη σε εργοστάσιο οξυγόνου στην Πάτρα – “Ήταν σαν να έπεσε αεροπλάνο” (βίντεο)

Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Περιβόλα Πάτρας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 9 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το dete.gr, πρόκειται για εργοστάσιο που ειδικεύεται στην παραγωγή οξυγόνου για βιομηχανική και ιατρική χρήση.

Στο σημείο σπεύδει αστυνομία και πυροσβεστική, αλλά και το ΕΚΑΒ. Πάντως, με βάση τα πρώτα στοιχεία δεν υπάρχουν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές, στο πίσω μέρος της βιομηχανική μονάδα, κυρίως σε ένα βυτιοφόρο που βρισκόταν εκεί. Από την έκρηξη δεν υπάρχει φωτιά στο εργοστάσιο.

Τόσο οι αστυνομικοί, όσο και οι πυροσβεστική με τους διασώστες του ΕΚΑΒ που έχουν σπεύσει στο σημείο, έχουν πάει με μέτρα αυτοπροστασίας, καθώς λόγω της φύσης του εργοστασίου υπάρχει επικινδυνότητα.

Όπως ανέφεραν περίοικοι στο patrapress, «ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη, έγινε αντιληπτή μέχρι το Ανω Σούλι. Ετρεμε το σπίτι», ενώ άλλος μάρτυρας σημείωσε πως «ήταν σαν να έπεσε αεροπλάνο».