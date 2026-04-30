Παγκράτι: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 59χρονου που έδειρε την 22χρονη για το πάρκινγκ

Ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί σε βάρος του 59χρονου οδηγού μοτοσικλέτας που το Σάββατο 25/4 επιτέθηκε άγρια στην 22χρονη, τραυματίζοντάς την σοβαρά, για μια θέση πάρκινγκ στο Παγκράτι.

Ο δράστης της επίθεσης έχει ταυτοποιηθεί εδώ και ημέρες από τις αστυνομικές αρχές και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ωστόσο παραμένει άφαντος.

“Ο άνθρωπος αυτός ταυτοποιήθηκε τόσο από τα στοιχεία της μηχανής, όσο και από την εξέταση της 22χρονης η οποία έχει αναγνωρίσει ανεπιφύλακτα τον δράστη” είχε δηλώσει στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως είχε αναφέρει η ίδια, η 22χρονη αφού έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστου και αναγνώρισε τον δράστη από φωτογραφίες που της υπέδειξαν οι αστυνομικοί. Αναφορικά με το εάν το θύμα της επίθεσης γνώρισε τον οδηγό της μηχανής που την χτύπησε επιβεβαίωσε ότι είναι κάτοικος της περιοχής, σχολιάζοντας ότι “μένει πολύ κοντά στο σημείο”.

Σε ερώτηση, αν ο δράστης είχε απασχολήσει στο παρελθόν για κάτι ανάλογο απάντησε αρνητικά ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα αυξημένα περιστατικά βίας μεταξύ οδηγών.

“Αν δεν έμπαινε στη μέση ένας κύριος τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Ήθελε να κάνει κακό. Είχε θυμό μέσα του. Και όλα αυτά για πάρκινγκ που δεν είχε σχέση με τον ίδιο” είχε περιγράψει στο DEBATER η 22χρονη, η οποία έχει υποστεί κάταγμα στον αστράγαλο.

“Απλά νευρίασε στο ότι δεν μπορούσε να περάσει όσο εγώ προσπαθούσα να παρκάρω πίσω από τον ηλικιωμένο που ήθελε να μπει και αυτός με το έτσι θέλω. Άρχισε να με χτυπάει με γροθιές, μετά με έριξε στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια έσπασα το πόδι μου. Να μην το ζήσει κανένας αυτό που έζησα” προσθέτει η ίδια.

Παγκράτι: Το χρονικό του αδιανόητου περιστατικού

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι του Σαββάτου η κοπέλα θα επισκεπτόταν το σπίτι μίας φίλης της στο Παγκράτι. Ύστερα από συνεννόηση, η φίλη της κατέβηκε από την πολυκατοικία για να της κρατήσει τη θέση μέχρι να φτάσει.

Όταν έφτασε η 22χρονη, διαπληκτίστηκε με έναν ηλικιωμένο ο οποίος διεκδικούσε την ίδια θέση στάθμευσης Τότε, ο δράστης εμφανίστηκε και ξέσπασε καβγάς, χωρίς κανείς να μπορεί να φανταστεί πού θα κατέληγε.

Ο 59χρονος δράστης άρχισε να βρίζει την κοπέλα, η οποία συνέχιζε να προσπαθεί να παρκάρει. Κάποια στιγμή τα αίματα άναψαν για τα καλά, με τον δράστη να μην διστάζει να τη δείρει. Μάλιστα, την έριξε πάνω στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η ίδια να σπάσει το πόδι της.

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.761.0_el.html?gdpr=1#deid=%22%22&eventfe_experiment_ids=%5B%5D&fid=%22goog_72690567%22&genotype_experiment_data=%7B%22experimentStateProto%22%3A%22%5B%5B%5B45713128%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5Bnull%2C745150931%2Cnull%2C%5Bnull%2C1%5D%5D%2C%5Bnull%2C749060184%2Cnull%2C%5Bnull%2C128%5D%5D%2C%5B841585769%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5B45761044%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45722344%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45706017%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5B45774999%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45776042%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45668885%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45685340%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45765927%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45734716%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45735891%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45663239%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45715032%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5B45661356%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B839547366%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5B45676441%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5Bnull%2C45645574%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45688859%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45656766%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45710689%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45710688%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5B45685601%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5Bnull%2C45685602%2Cnull%2C%5Bnull%2C500%5D%5D%2C%5Bnull%2C45767902%2Cnull%2C%5Bnull%2C500%5D%5D%2C%5B45756824%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45747172%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B775241416%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B781107959%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B781107958%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B792614055%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B781107957%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45729602%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45753603%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45753604%2Cnull%2Cnull%2C%5B%5D%5D%5D%2C%5B%5B16%2C%5B%5B1%2C%5B%5B31089630%5D%2C%5B31089631%2C%5B%5B45668885%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5B1000%2C%5B%5B95332046%5D%5D%5D%2C%5Bnull%2C%5B%5B95332047%5D%5D%5D%2C%5B10%2C%5B%5B95338769%2C%5B%5Bnull%2C45645574%2Cnull%2C%5Bnull%2C1%5D%5D%5D%5D%2C%5B95338770%2C%5B%5Bnull%2C45645574%2Cnull%2C%5Bnull%2C2%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5B50%2C%5B%5B95345206%5D%2C%5B95345207%2C%5B%5B45661356%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5B1%2C%5B%5B95351425%5D%2C%5B95351426%2C%5B%5B45676441%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5B1%2C%5B%5B95373378%2C%5B%5B792614055%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%2C%5B95373379%2C%5B%5B45747172%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5B781107959%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5B792614055%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5B781107957%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5B10%2C%5B%5B95378629%5D%2C%5B95378630%2C%5B%5B45729602%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%2C%5B95381582%2C%5B%5B45729602%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5B45753603%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%2C%5B95381583%2C%5B%5B45729602%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%2C%5B45753604%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5B50%2C%5B%5B95382403%5D%2C%5B95386528%2C%5B%5Bnull%2C45767902%2Cnull%2C%5B%5D%5D%2C%5B45756824%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5Bnull%2C%5B%5B95385117%5D%2C%5B95385118%2C%5B%5B45761044%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5Bnull%2C%5B%5B95385193%5D%2C%5B95385194%2C%5B%5B45765927%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5B50%2C%5B%5B95387816%5D%2C%5B95387817%2C%5B%5B45774999%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5B10%2C%5B%5B95388078%5D%2C%5B95388079%2C%5B%5B45776042%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2C%5B10%2C%5B%5B95389581%5D%2C%5B95389582%2C%5B%5B635466687%2Cnull%2Cnull%2C%5B1%5D%5D%5D%5D%5D%5D%5D%5D%5D%2Cnull%2Cnull%2C%5Bnull%2C1000%2C1%2C1000%5D%5D%22%7D&imalib_experiments=%5B95322027%2C95331589%2C95332046%5D&is_eap_loader=false&managed_js_experiment_id=0&page_correlator=3834433793762279&pvsid=4037574745002640&top_accessible_page_url=%22https%3A%2F%2Fdebater.gr%2Fellada%2Fpagkrati-kryvetai-o-59chronos-poy-espase-to-podi-tis-22chronis-gia-to-parkingk-schimatistike-dikografia%2F%22

Για να σταματήσει χρειάστηκε να μπει μπροστά ένας γείτονας που άκουσε τη φασαρία και κατέβηκε να δει τι είχε συμβεί. Ωστόσο, ο “νταής” εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση που επικράτησε και έτρεξε να κρυφτεί.

Η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο. Θα χρειαστεί να μείνει σε ακινησία για μέρες, ενώ δεν αποκλείεται να υποβληθεί και σε χειρουργείο.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται, προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης του αδιανόητου αυτού περιστατικού.