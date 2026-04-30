Ο Φαραντούρης ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ – “Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή”

Tη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, λίγους μήνες μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή» ανέφερε και επιβεβαίωσε ότι υιοθετεί το σύνθημα του Νίκου Ανδρουλάκη. «Σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος» τόνισε ο κ. Φαραντούρης.

Επίσης, ανέφερε πως «το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη».

«Υπό τις παρούσες συνθήκες και καθώς οι κάλπες κοντοζυγώνουν, η χώρα έχει μπει για τα καλά σε μια προεκλογική περίοδο», ανέφερε στη συνέχεια ο Νικόλας Φαραντούρης και ξεκαθάρισε ότι: «Δεν θα συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές».

«Ως φρέσκος ευρωβουλευτής έχω ζητήματα να ολοκληρώσω. Θα συνεχίσω τη θητεία μου. Δεν θα μείνω εσαεί ανεξάρτητος. Σύντομα θα υπάρξουν αποφάσεις» πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό από το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί σήμερα, Πέμπτη, στις 17:30 στη Βουλή με τον ευρωβουλευτή.