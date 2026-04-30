Γιατί ανησυχεί τους σεισμολόγους ο διπλός σεισμός στη Σκιάθο – Το ιστορικό της περιοχής και η σύνδεση με το ρήγμα της Ανατολίας

Σε επιφυλακή εξακολουθούν να βρίσκονται οι σεισμολόγοι μετά τον διπλό σεισμό των 4,7 και 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που χτύπησε την Τρίτη 28/4 τη Σκιάθο.

Μιλώντας στην εφημερίδα τα «Νέα», ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης εξήγησε πως χρειάζεται χρόνο για να διαπιστωθεί αν το φαινόμενο βρίσκεται σε ύφεση ή αν αυτοί οι σεισμοί που ταρακούνησαν την Σκιάθο (και έγιναν αισθητοί ακόμη και στην Αττική) ήταν απλά «προειδοποιητικοί».

«Το τμήμα του ρήγματος που ενεργοποιήθηκε και προκάλεσε τους σεισμούς φαίνεται ότι πράγματι έχει μικρό μήκος, άρα δεν έχει υψηλή δυναμικότητα, όμως στα υποθαλάσσια ρήγματα υπάρχει πάντοτε μια επιφύλαξη για το κατά πόσο τα γνωρίζουμε λεπτομερώς, αφού δεν είναι εύκολο να χαρτογραφηθούν με ακρίβεια. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να περιμένουμε μερικά 24ωρα» τόνισε.

«Το ρήγμα από το οποίο προήλθαν οι σεισμοί της Τρίτης δεν είναι άμεσα σχετιζόμενο με το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας ούτε έχει δώσει ισχυρό σεισμό στο παρελθόν, όμως βρίσκεται σε μια περιοχή που συσσωρεύει μεγάλες τάσεις και δεν έχει δώσει ισχυρό σεισμό τα τελευταία χρόνια. Όταν συμβαίνει αυτό, φορτίζεται ολόκληρη η περιοχή. Αυτό με καθιστά επιφυλακτικό και δεν επιτρέπει προς το παρόν να είμαστε απόλυτοι ως προς τα συμπεράσματά μας», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Επίσης, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει ακόμη ο απαραίτητος αριθμός σεισμών για να αξιολογηθεί η ακολουθία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή της Σκιάθου –όχι όμως στο σημείο όπου καταγράφηκαν οι πρόσφατοι σεισμοί– έχουν εκδηλωθεί στο παρελθόν δύο ισχυρές δονήσεις: το 1868 με μέγεθος 6,3 Ρίχτερ και το 1965 με επίκεντρο την Αλόννησο και μέγεθος 6,1 Ρίχτερ.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Σεισμολογίας στο ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος σημείωσε πως «είναι μια μικρή προς το παρόν ακολουθία με δύο σεισμούς τυπικούς για τον ελληνικό χώρο. Απλά έχει γίνει στη Σκιάθο, στις δυτικές – βορειοδυτικές ακτές του νησιού, σε ένα ρήγμα δεξιόστροφης μετατόπισης, κι επειδή το δυτικό τμήμα της τάφρου του Βόρειου Αιγαίου, όπου ανήκουν τα ρήγματα, είναι μεν λιγότερο σεισμικό, αλλά συνδέεται με ισχυρούς σεισμούς. Το 1868 έχει γίνει ένας σεισμός στην περιοχή μεταξύ Σκιάθου και Σκοπέλου που έκανε σοβαρές βλάβες στη Σκιάθο, και μάλιστα είχε και πολύ μεγάλη προσεισμική ακολουθία – πάνω από έναν χρόνο. Το 1965 είχαμε έναν άλλο σεισμό, περίπου ίδιου μεγέθους, μεταξύ Αλοννήσου και Σκοπέλου, που έκανε επίσης βλάβες. Άρα η περιοχή έχει ιστορικό».

«Η κατάσταση είναι σχετικά ομαλή προς το παρόν, αλλά επειδή το ιστορικό της περιοχής είναι συγκεκριμένο θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Κανείς δεν μπορεί να πει κατηγορηματικά ότι η δραστηριότητα δεν μπορεί να επεκταθεί και ξαφνικά να σπάσει ένα γειτονικό τμήμα με έναν πιο μεγάλο σεισμό» είπε ακόμα ο κ. Παπαζάχος.

«Η ακολουθία δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία καθώς προέρχεται από ένα ρήγμα σχετικά μεσαίας δυναμικότητας. Εξακολουθεί η εκτίμησή μας ότι είναι παράλληλο με τις βόρειες ακτές του νησιού, ένα ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης, δηλαδή η Σκιάθος κινείται προς την Εύβοια και το Πήλιο προς το Αιγαίο. Το πρώτο 24ωρο μετά τον σεισμό των 4,9 είχαμε περίπου 70 μετασεισμούς και το φαινόμενο συνεχίζεται», ανέφερε ο διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δρ Αθανάσιος Γκανάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «υπάρχουν μεγάλα ρήγματα στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία όμως είναι μακριά από τα τωρινά επίκεντρα και δεν μπορούν να διεγερθούν».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, που εμφανίζεται πιο καθησυχαστικός.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας, ξεκαθάρισε πως δεν σημειώθηκαν ούτε καταστροφές ούτε κατολισθήσεις στο νησί.

«Δεν ήταν ένας ισχυρός σεισμός, απλώς τον αισθανθήκαμε έντονα επειδή εκδηλώθηκε κοντά στις ακτές. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δεν έχει περιοριστεί στα γενικά σχέδια αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών που εκπονεί κάθε χρόνο η Περιφέρεια αλλά από το 2024 απευθυνθήκαμε στο ΕΚΠΑ και του αναθέσαμε την εκπόνηση ενός εξειδικευμένου σχεδίου για τη Σκιάθο που δίνει κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από σει- σμούς, δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες. Το νησί είναι θωρακισμένο από αυτήν την άποψη. Έχουμε αποφασίσει πως με βάση αυτό το σχέδιο, θα εκδώσουμε ένα φυλλάδιο, στα ελληνικά και στα αγγλικά, που θα μοιραστεί στους κατοίκους και στα ξενοδοχεία της Σκιάθου, ώστε να είναι όλοι ενημερωμένοι για το τι πρέπει να κάνουν».