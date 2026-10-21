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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον διάδοχο του Άμπου Ντάμπι την Πέμπτη στο Μαξίμου

Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον διάδοχο του Άμπου Ντάμπι την Πέμπτη στο Μαξίμου
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Σαν Φρανσίσκο.
DEBATER NEWSROOM

Με τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, σεΐχη Χαλίντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, θα συναντηθεί αύριο, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των επαφών μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ).

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του πρωθυπουργού, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου.

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Στο Επενδυτικό Φόρουμ Ελλάδας – ΗΑΕ ο πρωθυπουργός

Μετά τη συνάντηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στο Επενδυτικό Φόρουμ Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το οποίο διοργανώνει η Enterprise Greece.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian, στην Αθήνα.

Το φόρουμ εντάσσεται στο πλαίσιο των οικονομικών και επενδυτικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών, με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού να αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στην ανάπτυξη των διμερών επιχειρηματικών σχέσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ατζέντα της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έχουν γνωστοποιηθεί στο επίσημο πρόγραμμα.

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