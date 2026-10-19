«Μαϊμού» λογιστές άρπαζαν μετρητά και κοσμήματα στην Καρδίτσα – Πέντε απάτες με λεία 146.000 ευρώ

Τρεις νεαροί, ηλικίας 18, 19 και 20 ετών, συνελήφθησαν για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα – Παρίσταναν τους λογιστές και τους εφοριακούς για να παγιδεύουν τα θύματά τους. Με το πρόσχημα ότι θα γλιτώσουν πρόστιμα από την Εφορία, έστηναν την παγίδα τους σε ανυποψίαστους πολίτες, αρπάζοντας χρήματα και κοσμήματα από τις κατοικίες τους.

Η δράση μιας εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε μετατρέψει τις τηλεφωνικές απάτες σε οργανωμένη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας αποκαλύφθηκε από την έρευνα της Αστυνομίας, η οποία προχώρησε στη σύλληψη τριών νεαρών. Οι συλληφθέντες, ηλικίας 18, 19 και 20 ετών, φέρονται να εμπλέκονται συνολικά σε πέντε περιπτώσεις απάτης, με τη λεία να ανέρχεται, σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε 146.000 ευρώ και κοσμήματα. Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη συνεργού που δεν έχει ταυτοποιηθεί, σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας και απάτες.

Το κόλπο με τις σακούλες και τα χρήματα έξω από τα σπίτια.

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Το σχέδιο ήταν συγκεκριμένο. Άγνωστος συνεργός τηλεφωνούσε στα υποψήφια θύματα και συστηνόταν ως λογιστής ή εφοριακός υπάλληλος. Με διάφορα προσχήματα, τα έπειθε να συγκεντρώσουν μετρητά και κοσμήματα, να τα τοποθετήσουν σε σακούλες ή τσάντες και να τα αφήσουν σε προκαθορισμένα σημεία, είτε έξω από τις κατοικίες τους είτε σε δωμάτια μέσα σε αυτές.

Στη συνέχεια, οι νεαροί φέρονται να αναλάμβαναν την παραλαβή των χρημάτων και των τιμαλφών, αποσπώντας τη λεία και εξαφανίζοντας τα ίχνη τους. Η παγίδα που τους οδήγησε στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.

Η τελευταία απόπειρα, στις 17 Οκτωβρίου, αποδείχθηκε μοιραία για τους φερόμενους δράστες. Ένας άνδρας δέχθηκε τηλεφώνημα από άτομο που παρουσιάστηκε ως λογιστής και του ζήτησε, με το πρόσχημα αποφυγής φορολογικού προστίμου, να συγκεντρώσει 22.800 ευρώ και κοσμήματα. Ο πολίτης αντιλήφθηκε την απάτη και ενημέρωσε την Αστυνομία. Αντί για χρήματα και κοσμήματα, τοποθέτησε ένα σακίδιο στην περίφραξη της κατοικίας του. Όταν οι δράστες έφτασαν με αυτοκίνητο και το παρέλαβαν, οι αστυνομικοί τούς ακινητοποίησαν.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η ομάδα φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι τέσσερις προηγούμενες απάτες καταγγέλθηκε ότι τελέστηκαν από τις 3 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου, με λεία 146.000 ευρώ και κοσμήματα.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το όχημα, πέντε κινητά τηλέφωνα, το σακίδιο και ένα καπέλο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας.