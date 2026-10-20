Χολαργός: Βίντεο στα social media «πρόδωσε» 25χρονο που έκανε επικίνδυνα drift κοντά στο κοιμητήριο

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οδήγησε στην ταυτοποίηση 25χρονου οδηγού, ο οποίος εμφανίζεται να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς και συνεχείς πλαγιολισθήσεις με το αυτοκίνητό του στην περιοχή του Χολαργού.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Κοιμητηρίου Χολαργού, όπου, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο νεαρός οδηγός πραγματοποίησε παράνομη αναστροφή και στη συνέχεια κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος.

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Η υπόθεση διερευνήθηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., που υπάγεται στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Οι επικίνδυνοι ελιγμοί που καταγράφηκαν στο βίντεο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στο επίμαχο βίντεο εμφανίζεται αυτοκίνητο να πραγματοποιεί παράνομη αναστροφή κοντά στο Κοιμητήριο Χολαργού.

Στη συνέχεια, ο οδηγός αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα και προχωρά σε διαδοχικές πλαγιολισθήσεις (drift) κατά μήκος του δρόμου.

Οι συγκεκριμένοι ελιγμοί, όπως επισημαίνει η Αστυνομία, δημιουργούσαν σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Το βιντεοληπτικό υλικό αναρτήθηκε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης και αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας από την ειδική ομάδα της Τροχαίας.

Πώς ταυτοποιήθηκε ο 25χρονος

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού και σε προανακριτική έρευνα, μέσα από την οποία κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό.

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Πρόκειται για 25χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., η οποία ασχολείται με την αξιοποίηση πληροφοριών και ψηφιακού υλικού για τον εντοπισμό παραβάσεων.

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Δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες.

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Στην ανακοίνωση της Αστυνομίας δεν διευκρινίζεται πότε ακριβώς καταγράφηκε το βίντεο, ούτε αναφέρεται σύλληψη του οδηγού.