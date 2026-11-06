Διεκόπη για την Πέμπτη η δίκη της Μουρτζούκου για τους θανάτους των 3 βρεφών

Για την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου διεκόπη η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου στην Πάτρα, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία τριών βρεφών, ανάμεσά τους και των δύο παιδιών της.

Υπενθυμίζεται ότι στο δικαστήριο έχουν κληθεί συνολικά 81 μάρτυρες.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένταση προκάλεσε στην κατηγορούμενη η αναφορά στο όνομα του πατέρα της, Ιωάννη Μουρτζούκη, ο οποίος μέχρι πρότινος φαινόταν να βρίσκεται στο πλευρό της. Ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του, Όθωνα Παπαδόπουλου, δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος της κόρης του, εξέλιξη που προκάλεσε τον εκνευρισμό και την αντίδρασή της μέσα στο δικαστήριο.

Ένα ακόμη στιγμιότυπο που ξεχώρισε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ήταν η συνάντηση της 26χρονης με τη μητέρα της. Η Ειρήνη Μουρτζούκου ζήτησε να τη δει και οι αστυνομικοί που τη συνόδευαν επέτρεψαν τη συνάντηση, η οποία διήρκεσε περίπου δύο λεπτά. Και οι δύο γυναίκες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα συγκινημένες, με τη μητέρα της κατηγορουμένης να ξεσπά σε κλάματα. Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το τελευταίο διάστημα έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα έντασης στη σχέση τους.

Την ίδια ώρα, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας είχαν συγκεντρωθεί συγγενικά πρόσωπα της κατηγορουμένης. Ανάμεσά τους βρισκόταν και η νονά του δεύτερου παιδιού της, του βρέφους ηλικίας δύο μηνών, για τον θάνατο του οποίου η Μουρτζούκου φέρεται να έχει ομολογήσει.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συγκροτήθηκε το δικαστήριο σε σώμα και πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των τεσσάρων ενόρκων. Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τη Δικαιοσύνη, με την επόμενη συνεδρίαση να έχει οριστεί για την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.