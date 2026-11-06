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ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Σήμερα η δίκη της για τον θάνατο των τριών βρεφών

Κατηγορείται και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος μίας ενήλικης

Ειρήνη Μουρτζούκου: Σήμερα η δίκη της για τον θάνατο των τριών βρεφών
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Για σήμερα Παρασκευή έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας η δίκη της 26χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία αντιμετωπίζει μία σειρά από κατηγορίες.

Ειδικότερα, η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

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Οι κατηγορίες αφορούν την αφαίρεση της ζωής των δύο δικών της βρεφών, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ενός ακόμη βρέφους και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος μίας ενήλικης.

Από την πλευρά της η Αστυνομία αναμένεται να λάβει αυξημένα μέτρα μέσα και έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας.

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