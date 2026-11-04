Ειρήνη Μουρτζούκου: Την Παρασκευή η δίκη της για τον θάνατο των τριών βρεφών
Η Εισαγγελική πρόταση χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σοβαρή τη στάση και τη συμπεριφορά της
Η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου, για τον θάνατο των τριών βρεφών που έχει ομολογήσει, αναμένεται να διεξαχθεί την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου.
Η Εισαγγελική πρόταση χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σοβαρή τη στάση και τη συμπεριφορά της κατηγορούμενης.
Στο εισαγγελικό κείμενο αναφέρεται πως η κατηγορούμενη «απολάμβανε χωρίς ενοχή να σκοτώνει πρόσωπα του περιβάλλοντός της», ενώ επισημαίνεται ότι δεν φαίνεται να αναπτύσσει συναισθηματικούς δεσμούς με ανθρώπους γύρω της.
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