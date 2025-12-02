Πληροφορίες DEBATER: Με υπόμνημα θα κληθεί να καταθέσει η Ειρήνη Μουρτζούκου για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να βρεθεί ενώπιων των δικαστικών αρχών η Ειρήνη Μουρτζούκου, ώστε να καταθέσει, ως ύποπτη, για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, ενός από τα συνολικά τέσσερα νεκρά βρέφη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, την Πέμπτη (04/12) η Ειρήνη Μουρτζούκου θα δώσει κατάθεση με την ιδιότητα της υπόπτου, για τις συνθήκες θανάτου του μικρού Παναγιώτη, παιδιού της πρώην συντρόφου της, Πόπης.

Με υπόμνημα και όχι φυσική παρουσία στα δικαστήρια

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του DEBATER, η Ειρήνη Μουρτζούκου δεν θα πάει στα δικαστήρια να καταθέσει, αλλά αυτό θα γίνει με την υποβολή υπομνήματος από τον δικηγόρο της.

Η ίδια στο παρελθόν έχει υποστηρίξει ότι δεν έχει κάποια σχέση με τον θάνατο του μικρού αγοριού και είχε αφήσει αιχμές για εμπλοκή άλλων προσώπων.