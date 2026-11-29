Συνελήφθη στην Κηφισιά μια 36χρονη σε βάρος της οποίας εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για απάτη και πλαστογραφία.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., πήγαν για έλεγχο σε ένα σπίτι μετά από ενεργοποίηση συναγερμού. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι και χτύπησαν το κουδούνι, τους άνοιξε η 36χρονη και τους έδωσε τα στοιχεία της.

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Οι αστυνομικοί στη συνέχεια έλεγξαν τα στοιχεία της στο πληροφοριακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας και διαπίστωσαν ότι σε βάρος της υπήρχαν καταδικαστικές αποφάσεις για υποθέσεις απάτης και πλαστογραφίας, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψή της.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ