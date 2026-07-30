Φωτιά στη Νάξο: Κατασβέσθη μέσα σε 30 λεπτά μετά από επέμβαση της Πυροσβεστικής
Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με 4 οχηματα.
Σε μισή ώρα κατασβεσθη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Χώρα της νήσου Ναξου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 30 Ιουλίου 2026, περίπου στις 9:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
πηγή στην Google
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