Φωτιά στη Νάξο: Κατασβέσθη μέσα σε 30 λεπτά μετά από επέμβαση της Πυροσβεστικής

Σε μισή ώρα κατασβεσθη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Χώρα της νήσου Ναξου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 30 Ιουλίου 2026, περίπου στις 9:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

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Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.