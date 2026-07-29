Εκτινάχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή

Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 29/7.

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών προκάλεσε αναπήδηση των τιμών του πετρελαίου. Περί τις 04:55 (ώρα Ελλάδας), το βαρέλι της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI άλλαζε χέρια έναντι 83 δολαρίων (+4,72%), αυτό του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς διεθνώς, έναντι 88,04 δολαρίων (+4,70%).

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Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από ανήσυχη ηρεμία που δεν κράτησε παρά μερικά 24ωρα στη Μέση Ανατολή, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχαίτισε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Επίσης, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμούς στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκείμενων στο Ιράν.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, ενώ ισχυρίστηκαν επίσης ότι έπληξαν τρία δεξαμενόπλοια, χωρίς να διευκρινίσουν το ακριβές σημείο των επιθέσεων.

Οι αγορές παρακολουθούν τόσο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις όσο και τις διπλωματικές εξελίξεις. Χθες Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί νέα γενικευμένη κλιμάκωση. Ωστόσο, μετά τη συνάντηση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με την Τεχεράνη.