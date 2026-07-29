Φωτιά σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο – Επιχειρεί ένα ελικόπτερο
Κινητοποιήθηκαν άμεσα τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα
Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 29/7 για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας στην κατάσβεση και τον έλεγχο της πυρκαγιάς.
Προς το παρόν παραμένουν γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της επιχείρησης.
πηγή στην Google
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