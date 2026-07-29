Άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ στην Καλαμαριά – Δείτε φωτογραφίες

Συναγερμός σήμανε στις 5:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, 29 Ιουλίου στην Καλαμαριά, μετά από έκρηξη σε ΑΤΜ υποκαταστήματος της Alpha Bank, στη συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη.

Σύμφωνα με τη voria, από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο ΑΤΜ, το οποίο ξηλώθηκε κυριολεκτικά από τη θέση του ενώ κομμάτια του εκτινάχθηκαν στο πεζοδρόμιο.

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Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών προκειμένου να συλλέξει ευρήματα και να διενεργήσει έρευνες για τον τρόπο δράσης των δραστών.