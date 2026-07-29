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ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο “κόκκινο” η Αττική Οδός λόγω τροχαίου – Προβλήματα και στον Κηφισό

Καθυστερήσεις και σήμερα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου

Κίνηση: Στο “κόκκινο” η Αττική Οδός λόγω τροχαίου – Προβλήματα και στον Κηφισό
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
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Προβλήματα σημειώνονται και σήμερα, Τετάρτη, 29 Ιουλίου στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, στην Αττική Οδό, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση οχημάτων στις αριστερές λωρίδες στο ύψος της λεωφόρου Κύμης, καταγράφεται αυξημένη κίνηση στο τμήμα από Μεταμόρφωση έως Κύμης.

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Φωτογραφία

Στους υπόλοιπους δρόμους του λεκανοπεδίου προβλήματα συναντούν οι οδηγοί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Νέα Ιωνία μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών.

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