Κίνηση: Στο “κόκκινο” η Αττική Οδός λόγω τροχαίου – Προβλήματα και στον Κηφισό
Καθυστερήσεις και σήμερα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου
Προβλήματα σημειώνονται και σήμερα, Τετάρτη, 29 Ιουλίου στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.
Συγκεκριμένα, στην Αττική Οδό, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση οχημάτων στις αριστερές λωρίδες στο ύψος της λεωφόρου Κύμης, καταγράφεται αυξημένη κίνηση στο τμήμα από Μεταμόρφωση έως Κύμης.
Σύγκρουση οχημάτων ύψος Κύμης στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από Μεταμόρφωση έως Κύμης.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) July 29, 2026
Στους υπόλοιπους δρόμους του λεκανοπεδίου προβλήματα συναντούν οι οδηγοί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Νέα Ιωνία μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών.
πηγή στην Google
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