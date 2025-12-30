Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Κορυδαλλού

Κρατούμενος συνελήφθη με κινητό

DEBATER NEWSROOM

Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Τρίτης (30.12) το ελληνικό FBI.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., πραγματοποιήθηκε, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έλεγχος στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Στο πλαίσιο αυτό, κατελήφθη 28χρονος έγκλειστος αλλοδαπός να κατέχει κινητό τηλέφωνο, ενώ κατά την έρευνα εντοπίστηκε ακόμα ένα κινητό τηλέφωνο σε κοινόχρηστο χώρο.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.

