Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Κορυδαλλού

Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Τρίτης (30.12) το ελληνικό FBI.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., πραγματοποιήθηκε, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έλεγχος στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Στο πλαίσιο αυτό, κατελήφθη 28χρονος έγκλειστος αλλοδαπός να κατέχει κινητό τηλέφωνο, ενώ κατά την έρευνα εντοπίστηκε ακόμα ένα κινητό τηλέφωνο σε κοινόχρηστο χώρο.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.