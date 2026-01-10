Έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κορυδαλλού – Κατασχέθηκαν μαχαίρια, ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα

Σε επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών το πρωί του Σαββάτου (10/1)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, διενεργήθηκαν έρευνες σε κελιά, κατά τις οποίες, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μαχαίρι, 4,10 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, διαμοιρασμένη σε 22 αυτοσχέδιες συσκευασίες, τηλεφωνική συσκευή και κινητό τηλέφωνο, καθώς και 2 φορτιστές και ακουστικά.

Για τα συνελήφθησαν 4 έγκλειστοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των Νόμων για τα όπλα, τα ναρκωτικά καθώς και της νομοθεσίας που αφορά τα μέτρα διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης.

Οι δύο από τους συλληφθέντες, στο κελί των οποίων βρέθηκαν το μαχαίρι και τα ναρκωτικά, οδηγούνται με την αυτόφωρη διαδικασία στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία για τους άλλους δύο θα υποβληθεί αρμοδίως.