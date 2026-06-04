Ναύπακτος: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για το τρομερό τροχαίο – “Βγήκα να πάρω το παιδί και είδα το ΙΧ” – “Είχαν άγιο”

Πραγματικό σοκ έχει προκαλέσει το τροχαίο που σημειώθηκε στην Ναύπακτο με την μητέρα να σώζει το παιδί από ΙΧ που βγήκε εκτός πορείας και καβάλησε το πεζοδρόμιο τελευταία στιγμή.

Στα βίντεο που έφερε χθες στην δημοσιότητα το DEBATER φαίνεται ο ηλικιωμένος οδηγός να χάνει τον έλεγχο του οχήματός του και να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο παρασύροντας τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων εστίασης, έξι σταθμευμένες μοτοσικλέτες και δύο διερχόμενα αυτοκίνητα.

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«Δεν ήταν μεθυσμένος, αλλά ήταν μεγάλης ηλικίας. 9 παρά το πρωί έγινε. Πήρε 3 μηχανάκια και τρία αυτοκίνητα στη σειρά και μετά κατέληξε εκεί. Ευτυχώς το γλίτωσε το παιδί. Άγιο είχαν. Μια λαμπάδα να πάνε να ανάψουν», ανέφερε στο DEBATER αυτόπτης μάρτυρας.

Στο μεταξύ, η μητέρα του παιδιού περιέγραψε το τρομακτικό γεγονός μιλώντας στον ALPHA, «είχα σταματήσει και είχα κατέβει στον φούρνο και την ώρα που βγήκα να πάρω το παιδί είδα το αυτοκίνητο. Το παιδί δεν κατάλαβε τι έγινε. Ο οδηγός σταμάτησε επάνω στο όχημα», είπε.

Η μητέρα όπως φαίνεται και στα βίντεο αντιλαμβανόμενη την τρελή πορεία του οχήματος, σπρώχνει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή το ανήλικο κορίτσι της μέσα σε κατάστημα, σώζοντάς το από βέβαιο τραυματισμό.