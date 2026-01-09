Χίος: Στα «δίχτυα» της ΕΛΑΣ ένας 32χρονος – Εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol εις βάρος του

Στη σύλληψη ενός 32χρονου σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol στη Χίο προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος ήδη κρατούμενος φυλακών συνελήφθη την Παρασκευή 9/1 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου διότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol, εκδοθείσα από αλλοδαπή Αρχή, για διευκόλυνση παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.