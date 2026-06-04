Καλαμάτα: Το Σάββατο τελικά η απολογία του συζυγοκτόνου – Τι ισχυρίζεται

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο 6/6 ζήτησε και έλαβε από την ανακρίτρια ο 41χρονος που έχει ομολογήσει ότι σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις στη σορό της άτυχης Βασιλικής ολοκληρώθηκαν σήμερα, με τον συνήγορο υπεράσπισής του Γιώργο Καμβύση να ζητά χρόνο για να τα μελετήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αίτημα του συνηγόρου του έγινε δεκτό κι έτσι ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας το πρωί του Σαββάτου για να δώσει τις εξηγήσεις του για το στυγερό έγκλημα.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σήμερα, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια Καλαμάτας.

Σε βάρος του προχθές Τρίτη ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, κατά την παρουσίασή του ενώπιον του εισαγγελέα.

Ο 41χρονος έχει υποστηρίξει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας απέναντι στη σύζυγό του. Η υπεράσπισή του επιμένει ότι ο κατηγορούμενος δέχθηκε αρχικά επίθεση από τη σύζυγό του και ότι, αφού της αφαίρεσε το μαχαίρι, της προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα.

Παρόλα αυτά, τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ιατροδικαστής εντόπισε 45 μαχαιριές στο σώμα της και πολλά ακόμα τραύματα.

Καλαμάτα: «Δεν τον αναγνωρίζω πλέον ως παιδί μου» λέει ο πατέρας του 41χρονου

Την ίδια ώρα, ο πατέρας του κατηγορούμενου, μιλώντας στο Star, καταδικάζει απερίφραστα τις πράξεις του γιου του και ζητά να λογοδοτήσει για όσα έκανε. «Αυτό που έκανε είναι απαράδεκτο. Ως πατέρας θα τον έφτυνα για όσα έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, έμαθε για τα όσα βίωνε η νύφη του και πλέον δεν θέλει καμία σχέση με τον γιο του. «Για μένα τελείωσε ως παιδί μου. Από τη στιγμή που έμαθα ότι νάρκωσε τα παιδιά, τον διέγραψα από τη ζωή μου. Δεν θέλω ούτε να τον βλέπω. Αυτό που έκανε ήταν σαν να ήταν ζώο», δήλωσε.

«Καθαρές» οι πρώτες εξετάσεις των ανήλικων παιδιών

Εν τω μεταξύ, οι δύο κόρες της άτυχης 39χρονης παραμένουν στο νοσοκομείο, όπου παρακολουθούνται από γιατρούς και παιδοψυχολόγους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα από τις βιοχημικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι δύο ανήλικες κόρες του ζευγαριού, φαίνεται να είναι καθαρές, ωστόσο, οι γιατροί του Νοσοκομείου Καλαμάτας αναμένουν απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν πάρει από το αίμα των δύο παιδιών.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί τελικά αν υπήρχε κάποια ουσία που είχε χορηγηθεί από τον πατέρα τους και γι’ αυτό δεν αντιλήφθηκαν τη στυγερή δολοφονία, παρόλο που ήταν στο διπλανό δωμάτιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη 3/6 τελέστηκε στην Καλαμάτα μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία της 39χρονης μητέρας.