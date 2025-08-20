ΕΦΕΤ: Ανακαλείται παρτίδα με πλαστικές κουτάλες

Παρτίδα πλαστικής κουτάλας ανακάλεσε με ανακοίνωσή του σήμερα, Τετάρτη (20/08) ο ΕΦΕΤ, μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου, διότι εντοπίστηκε μετανάστευση πρωτοταγών αρωματικών αμινών σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικά επιτρεπόμενο όριο για τη χρήση της σε επαφή με τρόφιμα.

Συγκεκριμένα ο ΕΦΕΤ ανακάλεσε την πλαστική κουτάλα πολυαμιδίου μαύρου χρώματος και μήκους 30 cm με την εμπορική ονομασία “Black Nylon Utensils 12 Solid spoon – ΚΟΥΤΑΛΑ ΡΑΓΟΥ NYLON 30 CM”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μη κανονικό» βρέθηκε το δείγμα, διότι διαπιστώθηκε μετανάστευση πρωτοταγών αρωματικών αμινών σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικά επιτρεπόμενο όριο για τη χρήση της σε επαφή με τρόφιμα.

Από την επιχείρηση ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, που βρίσκεται στα Ιωάννινα, διατέθηκε το συγκεκριμένο προϊόν, η οποία το προμηθεύτηκε από την εταιρεία Γ. ΤΑΧΜΙΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε., που βρίσκεται στην Αθήνα.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε από αυτές τις επιχειρήσεις την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.