Συναγερμός από ΕΦΕΤ: Ανάκληση κονσέρβας κολεού με επικίνδυνη ποσότητα ισταμίνης

Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη (12/08) ότι ανακάλεσε παρτίδα κονσέρβας κολεού, έπειτα από τον εντοπισμό ισταμίνης σε επίπεδα υψηλότερα από τα επιτρεπτά όρια.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί το προϊόν «ΚΟΛΕΟΙ ΑΚΕΦΑΛΟΙ ΛΕΒΑ», σε λευκοσιδηρή συσκευασία καθαρού βάρους 360 γρ. (μεικτού βάρους 500 γρ.), με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 15/11/2026 και αριθμό παρτίδας 33205023H, που παρασκευάζεται από την εταιρεία «Ε. & Κ. ΜΠΟΥΧΛΗΣ ΑΕ» με έδρα στη Μόρια Λέσβου.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος έλεγχος για την παρακολούθηση μικροβιολογικών κριτηρίων ασφάλειας τροφίμων – Έλεγχος για τον προσδιορισμό ισταμίνης σε αλιευτικά προϊόντα» για το 2025. Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΑΑΔΕ) και κρίθηκε «μη κανονικό – μη ασφαλές».

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση απόσυρση και ανάκληση ολόκληρης της παρτίδας, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.