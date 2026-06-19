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ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί τυρί Brie – Ανιχνεύθηκαν εντεροτοξίνες του μικροοργανισμού Staphylococcus aureus

Πρόκειται για μαλακό τυρί με ονομασία πώλησης “Petit Brie” και εμπορική ονομασία “Ile de France”

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί τυρί Brie – Ανιχνεύθηκαν εντεροτοξίνες του μικροοργανισμού Staphylococcus aureus
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Σε ανάκληση του τυριού Brie, γαλλικής προέλευσης ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Ο ΕΦΕΤ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) για την διακίνηση στην ελληνική αγορά τυριού με προέλευση από την Γαλλία.

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Πρόκειται για μαλακό τυρί με ονομασία πώλησης “Petit Brie” και εμπορική ονομασία “Ile de France”. Το εν λόγω προϊόν διακινήθηκε από την επιχείρηση ‘Eurofood Quality S.A.’ σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής τροφίμων.

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