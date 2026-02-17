ΕΔΕ στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας για τον θάνατο του μοντέρ του Mega Κώστα Κοσμίδη

Ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ διέταξε κατεπείγουσα ΕΔΕ με αφορμή τον θάνατο του Κώστα Κοσμίδη, εργαζόμενου του τηλεοπτικού σταθμού Mega, διότι προκύπτουν ερωτηματικά για τον τρόπο που το 1ο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας αντιμετώπισε το περιστατικό.

Ειδικότερα, ο 52χρονος μετέβη στο ΚΥ Σαλαμίνας, όπου του έγινε καρδιογράφημα. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν από το Live News, οι γιατροί είδαν ότι «κάτι μπορεί να έχει», αλλά ανέφεραν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο ασθενοφόρο ώστε να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο. Έπειτα ο Κώστας Κοσμίδης έφυγε με το αυτοκίνητο του, στο οποίο επέβαινε και ο πατέρας του, ώστε να βρουν εφημερεύων νοσοκομείο. Όμως, προδομένος από την καρδιά του, άφησε την τελευταία του πνοή στον δρόμο.

Έτσι το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας διέταξε κατ’ επείγουσα ΕΔΕ ώστε να διαπιστωθεί κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το περιστατικό.

Το Δελτίο Τύπου του ΚΥ Σαλαμίνας

Ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος.

Σύμφωνα με τους εφημερεύοντες που διαχειρίστηκαν το περιστατικό, ο ασθενής προσήλθε με τους οικείους του στο Κέντρο Υγείας αναφέροντας θωρακικό άλγος.

Ακολούθησε άμεσα κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένης διενέργειας ηλεκτροκαρδιογραφήματος, το οποίο ανέδειξε ευρήματα που έχρηζαν περαιτέρω νοσοκομειακής διερεύνησης. Σύμφωνα με τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα, δόθηκε σύσταση για άμεση διακομιδή του ασθενούς με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο με καρδιολογικό τμήμα και εκδόθηκε σχετικό παραπεμπτικό.

Ο ασθενής, αφού ενημερώθηκε αναλυτικά για τη σύσταση, επέλεξε να αποχωρήσει οικειοθελώς, προκειμένου να μεταβεί σε νοσοκομείο με ίδιο μέσο, συνοδεία συγγενικού του προσώπου.

Από την προκαταρκτική έρευνα που έγινε και την ενημέρωση που λάβαμε από τον θεράποντα Ιατρό του θανόντος στο 1ο Κ.Υ. Σαλαμίνας, προκύπτουν ερωτηματικά για την διαχείριση του περιστατικού.

Για το λόγο αυτό ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Ο διενεργών την ΕΔΕ οφείλει να διερευνήσει κυρίως την τήρηση των ισχύοντων ιατρικών και διοικητικών πρωτοκόλλων (triage, διάγνωση, αντιμετώπιση, διακομιδή) και συγκεκριμένα:

Τις συνθήκες προσέλευσης και διαχείρισης του ασθενούς στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Εάν διενεργήθηκαν οι ενδεδειγμένες και απαραίτητες κλινοκόεργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες. α) Εάν ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του ασθενούς σε ανώτερη υγειονομική δομή.

β) Εάν ο ασθενής αρνήθηκε τη διακομιδή μέσω ΕΚΑΒ.

γ) Εάν υπεγράφη δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης ή οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο. Τυχόν παραλείψεις, αμέλειες, αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ή οργανωτικές δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το περιστατικό.

Αναφορικά με τη στελέχωση του ΚΥ Σαλαμίνας υπηρετούν:

15 ειδικευμένοι ιατροί και 6 αγροτικοί

26 νοσηλευτές

10 παραϊατρικό

24 λοιπό προσωπικό

Συγκεκριμένα, κατά την ώρα του συμβάντος το βράδυ 22.56 ήταν παρόντες στο ΚΥ

3 ειδικευμένοι ιατροί ,1 αγροτικός και 4 νοσηλευτές.

Γεωργιάδης: «Δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε στο Live News για το περιστατικό και επισήμανε ότι όλα δείχνουν ότι «πρέπει να έγιναν λάθη» στη διαχείριση του συμβάντος, ωστόσο τόνισε ότι ο εκλιπών ζήτησε να φύγει μόνος του από το ΚΥ Σαλαμίνας όταν του είπαν ότι το ΚΥ δεν διαθέτει δικό του ασθενοφόρο.

Επίσης ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι το πρωτόκολλο σε αυτή την περίπτωση λέει «ακίνητος, φέρνω ασθενοφόρο». Επίσης πρόσθεσε ότι δεν εκλήθη ποτέ το ΕΚΑΒ για το περιστατικό, καθώς θα μπορούσε να είχε σταλθεί ασθενοφόρο.