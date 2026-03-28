Έχασε τη ζωή του 60χρονος αναρριχητής στην Κάλυμνο

Ένας 60χρονος αναρριχητής από την Τσεχία έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου 2026 στην Κάλυμνο, ύστερα από πτώση από ύψος περίπου δέκα μέτρων κατά τη διάρκεια αναρρίχησης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις διάσωσης, οι οποίες εντόπισαν τον 60χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.