«E-Pyrasfaleia»: Ένα ολοκληρωμένος ψηφιακός οδηγός πυρασφάλειας σε μία εφαρμογή του Πυροσβεστικού Σώματος

Nέα, πρωτοποριακή εφαρμογή για κινητές συσκευές (smartphones και tablets) με τίτλο «e-Pyrasfaleia» ξεκινά το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος.

Η νέα εφαρμογή αποτελεί ένα κομβικό βήμα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Σώματος και θέτει την πλήρη και επικαιροποιημένη νομοθεσία πυρασφάλειας, μαζί με όλα τα απαραίτητα εργαλεία συμμόρφωσης, απευθείας στα χέρια πολιτών, επαγγελματιών και μηχανικών.

Η εφαρμογή «e-Pyrasfaleia» αποτελεί, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ένα φιλικό, εύχρηστο και αξιόπιστο «ψηφιακό οδηγό πυρασφάλειας», προσφέροντας έγκυρη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση με λίγα μόνο κλικ. Μέσω ενός φιλικού περιβάλλοντος χρήσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν διατάξεις ανά κατηγορία (κτίρια, εγκαταστάσεις, υπαίθριοι χώροι) ή μέσω λέξεων-κλειδιών.

Η εφαρμογή παρέχει άμεση πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για την πρόληψη και τη συμμόρφωση σε:

* Κανονισμούς πυρασφάλειας κάθε τύπου κτιρίου και εγκατάστασης (καταστήματα, ξενοδοχεία, χώροι συνάθροισης κοινού, βιομηχανίες, κλπ.).

* Διατάξεις και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς διαχείρισης υπαίθριων χώρων και κτιρίων εντός αυτών.

* Διαδικασίες και δικαιολογητικά για την έκδοση διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας, όπως η έγκριση μελετών, η χορήγηση πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας, κλπ.

* Εργαλεία εποπτείας, τις διοικητικές κυρώσεις και τη διαδικασία επιβολής προστίμων σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Η εφαρμογή λειτουργεί και ως πύλη προς τις ψηφιακές υπηρεσίες του Π.Σ., παρέχοντας συνδέσμους για:

* Υποβολή καταγγελιών μέσω gov.gr.

* Υποβολή δήλωσης για τον καθαρισμό οικοπέδων μέσω gov.gr.

* Εύρεση και επικοινωνία (τηλεφωνική ή e-mail) με τα οικεία γραφεία Πυρασφάλειας ανά την επικράτεια.

Η ανάπτυξη της εφαρμογής «e-Pyrasfaleia» εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος με κεντρικό στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, ενισχύοντας έτσι συνολικά την πρόληψη και την αύξηση του επιπέδου συμμόρφωσης πολιτών και επιχειρήσεων.

Η εφαρμογή «e-Pyrasfaleia» είναι διαθέσιμη για δωρεάν λήψη σε όλες τις συσκευές:

* Android: Μέσω του GooglePlay : https://tinyl.co/47vi

* iOS: Μέσω του AppStore: https://tinyl.co/47vn