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ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: «Το τρομοκρατικό ιρανικό καθεστώς διέπραξε ένα σοβαρό λάθος»

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Ισραήλ: «Το τρομοκρατικό ιρανικό καθεστώς διέπραξε ένα σοβαρό λάθος»
DEBATER NEWSROOM

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν απόψε ότι το Ιράν διέπραξε «ένα σοβαρό λάθος» εκτοξεύοντας πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, τους πρώτους μετά την κατάπαυση του πυρός της 8ης Απριλίου.

«Το τρομοκρατικό ιρανικό καθεστώς διέπραξε ένα σοβαρό λάθος επιλέγοντας για άλλη μια φορά την οδό της τρομοκρατίας», δήλωσε ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, στη διάρκεια σύντομης τηλεοπτικής ομιλίας του.

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«Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχισθούν τα πυρά με στόχο τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ», τόνισε.

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