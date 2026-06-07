Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Δομοκό και Σαλαμίνα

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια σε Δομοκό και Σαλαμίνα. Στο πλαίσιο των ερευνών και ελέγχων που διενεργούν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο, οι αρμόδιες Αρχές συνέλαβαν έναν 34χρονο για την πυρκαγιά στο Δομοκό κι έναν 61χρονο για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα.

Στην πρώτη περίπτωση, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:20 μ.μ. στην περιοχή Μαντασιά της Δημοτικής Κοινότητας Δομοκού, στον Δήμο Δομοκού Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπός, ηλικίας 34 ετών, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών συλλογής τριφυλλιού προκάλεσε ανάφλεξη στη βλάστηση από επαφή μεταλλικού εξαρτήματος αγροτικού μηχανήματος με πέτρα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός αγροτεμαχίου, καίγοντας έκταση περίπου τριών στρεμμάτων, ενώ επεκτάθηκε έως τα όρια παρακείμενης δασικής έκτασης. Για το περιστατικό, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δομοκού.

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Στη δεύτερη περίπτωση, πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:27 μ.μ. στην περιοχή Αμπελάκια Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπός, ηλικίας 61 ετών, προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με χρήση ηλεκτρικού τροχού κοπής μετάλλων, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας. Η πυρκαγιά έκαψε έκταση περίπου έξι στρεμμάτων. Για το περιστατικό, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αξιωματικούς της Δ.Α.Ε.Ε., σε συνεργασία με το Ανακριτικό Τμήμα Πειραιά, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.021,87 ευρώ.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 383.397,05 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.