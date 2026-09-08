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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 8 μηνών σε 40χρονο Πολωνό για φωτιά εξ αμελείας στην Επανομή

Προκάλεσε πυρκαγιά κάνοντας μπάρμπεκιου

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 8 μηνών σε 40χρονο Πολωνό για φωτιά εξ αμελείας στην Επανομή
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Σε φυλάκιση 8 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε 40χρονος Πολωνός, ο οποίος προκάλεσε φωτιά από αμέλεια, κάνοντας υπαίθριο μπάρμπεκιου, στην περιοχή της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ συνολικά κάηκε έκταση 39 τετραγωνικών μέτρων με ξερά χόρτα.

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«Δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι κακό ή ότι απαγορεύεται» απολογήθηκε ο 40χρονος που ανέφερε ότι βρίσκεται στην Ελλάδα γα διακοπές.

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