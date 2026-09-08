Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Νέου Ρυσίου, στον Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Η εικόνα στο σημείο παρουσιάζεται βελτιωμένη, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

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Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησε ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να καταφέρνουν να περιορίσουν την εξάπλωσή της και να τη θέσουν υπό μερικό έλεγχο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς.