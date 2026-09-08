Καλαφάτης για νέο γήπεδο ΠΑΟΚ: «Θα οριστικοποιηθεί το μοντέλο συγχρηματοδότησης»

Στο μοντέλο συγχρηματοδότησης για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στα μέτρα ύψους 2,2 δισ. ευρώ και στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό 102 FM της ΕΡΤ, ο κ. Καλαφάτης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή της στην προοπτική κατασκευής του νέου γηπέδου του Δικεφάλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι είπε για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε τόσο στο Προεδρικό Διάταγμα όσο και στην πρόσφατη τοποθέτηση του πρωθυπουργού για το έργο.

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή της. Και με το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο εκδόθηκε σε χρόνο ρεκόρ, αλλά και τώρα με την τοποθέτηση του πρωθυπουργού, θα οριστικοποιηθεί το μοντέλο συγχρηματοδότησης για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να έχει το γήπεδο που του αξίζει», ανέφερε.

«Κρίσιμη διαφορά μεταξύ λαϊκισμού και σοβαρότητας»

Αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ο Σταύρος Καλαφάτης έκανε λόγο για μια «λελογισμένη και σοβαρή» προσέγγιση, αντιπαραβάλλοντάς την με πρακτικές που, όπως είπε, παραπέμπουν στον λαϊκισμό.

«Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις σε κάποιον άλλον τον λογαριασμό στο μέλλον», σημείωσε.

Όπως υποστήριξε, η υπεύθυνη πολιτική προϋποθέτει πρώτα τη δημιουργία δημοσιονομικών και οικονομικών δυνατοτήτων μέσα από την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την αύξηση της παραγωγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόοδος της οικονομίας μπορεί να μετατραπεί σε βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πακέτο των 2,2 δισ. ευρώ

Ο κ. Καλαφάτης σημείωσε ότι η κυβερνητική πολιτική αποτυπώνεται σε ένα πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως ανέφερε, δέκα χώρες της Ευρωζώνης δεν προχωρούν σε αντίστοιχες ενισχύσεις, αλλά ακολουθούν την αντίθετη κατεύθυνση.

Χαρακτήρισε τα μέτρα προσπάθεια αποκατάστασης αδικιών σε βάρος κοινωνικών ομάδων, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει πλέον τα αναγκαία περιθώρια λόγω της οικονομικής πολιτικής των προηγούμενων ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος αφορά, μεταξύ άλλων:

Ελεύθερους επαγγελματίες.

Μισθωτούς.

Συνταξιούχους.

Δημοσίους υπαλλήλους.

Αγρότες.

Άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς και στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στο στεγαστικό, το δημογραφικό και την υγεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει με έργα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Σταύρος Καλαφάτης στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη.

Μεταξύ αυτών περιέλαβε το Μετρό Θεσσαλονίκης, το Flyover, την ανανέωση του στόλου λεωφορείων του ΟΑΣΘ, το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο με τη συμβολή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επισήμανε, το σχέδιο για τη «Θεσσαλονίκη του 2030», στην κατάρτιση του οποίου συμμετείχε κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς.

Ο ρόλος του Thess INTEC

Για το Thess INTEC, ο υφυπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι έχουν ξεπεραστεί τα σημαντικότερα εμπόδια και έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου.

Εκτίμησε ότι το έργο θα αποτελέσει τη «ναυαρχίδα» του οικοσυστήματος καινοτομίας που αναπτύσσεται στη Θεσσαλονίκη.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στο ΕΚΕΤΑ, το ΝΟΗΣΙΣ, την Technopolis, τα πανεπιστήμια της πόλης και επενδύσεις εταιρειών όπως η Pfizer και η Deloitte, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να διαμορφώσουν έναν ισχυρό πυρήνα ανάπτυξης γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες.

Πολυχώρος πολιτισμού το πρώην Κυβερνείο

Ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε επίσης στην αποκατάσταση του πρώην Κυβερνείου, σημειώνοντας ότι το κτίριο συνδέεται με τον κοινοβουλευτισμό, τη Δημοκρατία και τον Πολιτισμό.

Όπως εξήγησε, μετά την αποκατάστασή του θα λειτουργήσει ως σύγχρονος πολυχώρος πολιτισμού και τεχνών.

Παράλληλα, θα μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις, συνεδριάσεις επιτροπών της Βουλής και περιοδικές εκθέσεις.