Δύο κρατούμενοι με φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτεια – Αναζητείται τρίτο άτομο που ήρθε σε επαφή

Έχει σημάνει συναγερμός στις υγειονομικές υπηρεσίες του Βόλου, διότι δύο κρατούμενοι στις φυλακές Κασσαβέτειας, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός, διαγνώστηκαν με φυματίωση.

Σύμφωνα με όσα γράφει το gegonotanews.gr, ένα ακόμη πρόσωπο εκτός φυλακής αναζητείται για να υποβληθεί σε εξετάσεις, διότι πιθανολογείται ότι ήρθε σε επαφή με έναν από τους δύο ασθενείς σε επισκεπτήριο και υπάρχει κίνδυνος να φέρει το βακτήριο.

Ενεργή λοίμωξη από φυματίωση στις φυλακές

Βάση όσων γράφει το ρεπορτάζ, οι δύο κρατούμενοι της Κασσαβέτειας, το περασμένο Σάββατο βρέθηκαν στις εξετάσεις με ενεργή λοίμωξη από φυματίωση, με αποτέλεσμα να τεθούν σε συναγερμό οι υπηρεσίες υγείας, διότι οι συνθήκες συνωστισμού, ο κακός αερισμός και το προβληματικό βιοτικό επίπεδο ευνοεί την εξάπλωση, καθιστώντας τις φυλακές ευάλωτες για μετάδοση. Σημειώνεται ότι η φυλακή παρουσιάζει πληρότητα σε αριθμό φυλακισμένων 113%.

Εντολή δόθηκε σε κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Αλμυρού να προχωρήσει σε δοκιμασίες Mantoux στους κρατουμένους της φυλακής, ώστε να εντοπιστούν τα άτομα που φέρουν το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης χωρίς να σημαίνει ότι νοσούν από αυτό.

Μπορεί να μην παρουσιάζουν αίσθημα ασθένειας ή κλινικά συμπτώματα, αλλά μόνο θετική δερμοαντίδραση Mantoux, κάτι που θα διαπιστωθεί άμεσα, ενώ αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας. Όσον αφορά το αν η νόσος είναι ενεργή και σε άλλα άτομα, πέραν των δύο που έχουν ήδη εντοπιστεί —και συνεπώς αν υπάρχει δυνατότητα μετάδοσης— τα σχετικά αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα

Προκειμένου να εντοπίσουν αν πραγματικά είναι ενεργή η νόσος δεκάδες κρατούμενοι θα υποβληθούν σε ακτινογραφίες στο Κέντρο Υγείας, ενώ σε εξετάσεις υποβάλλονται οι φύλακες και όλο το πολιτικό προσωπικό της φυλακής.