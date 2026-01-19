Άγρια δολοφονία αλλοδαπού βαρυποινίτη από Έλληνα κρατούμενο μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού: Τον σκότωσε με αυτοσχέδιο μαχαίρι

Αιματηρό επεισόδιο με έναν νεκρό κρατούμενο σημειώθηκε σήμερα (19.01) στη Γ’ Πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Έλληνας κρατούμενος φέρεται να επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι σε συγκρατούμενό του, υπήκοο Αλβανίας, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης είχε προφυλακιστεί για ανθρωποκτονία Αλβανού υπηκόου, που είχε διαπραχθεί στον δρόμο στον Άγιο Παντελεήμονα το περασμένο καλοκαίρι.

Το θύμα, από την πλευρά του, φέρεται να είχε κατηγορηθεί επίσης για ανθρωποκτονίες. Μάλιστα, στο παρελθόν είχε καταφέρει να αποδράσει και να διαφύγει στην Αλβανία, ωστόσο μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα συνελήφθη εκ νέου και οδηγήθηκε πίσω στη φυλακή.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.