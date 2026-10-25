Καταιγίδες Austen και Boelo σαρώνουν την Ευρώπη: Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα – Άνεμοι 135 χλμ./ώρα

Σοβαρά προβλήματα προκαλούν οι καταιγίδες Austen και Boelo σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και σημαντικές διαταραχές στις μετακινήσεις. Στη Γερμανία, η καταιγίδα Austen προκάλεσε μπλακ άουτ σε περίπου 10.000 νοικοκυριά, επηρεάζοντας ακόμη και τη λειτουργία πανεπιστημιακού νοσοκομείου, ενώ στη Βρετανία οι άνεμοι έφτασαν τα 135 χιλιόμετρα την ώρα.

Τα δύο διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας έχουν πλήξει περιοχές της δυτικής και βόρειας Ευρώπης, προκαλώντας πτώσεις δέντρων, πλημμύρες, ζημιές στο ηλεκτρικό δίκτυο και προβλήματα σε αεροπορικές, σιδηροδρομικές και ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

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Γερμανία: Χωρίς ρεύμα 10.000 νοικοκυριά – Προβλήματα σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο

Η καταιγίδα Austen, γνωστή στη Γερμανία με την ονομασία «Luise», προκάλεσε το πρωί της Κυριακής (25/10) εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης στην πόλη Φράιμπουργκ ιμ Μπράισγκαου, στα νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς και σε γειτονικές κοινότητες.

Σύμφωνα με την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Badenova, περίπου 10.000 νοικοκυριά επηρεάστηκαν από τις βλάβες.

Οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, τα οποία έπεσαν πάνω σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλώντας ζημιές σε διάφορα σημεία του δικτύου.

Παράλληλα, μεταλλική στέγη που αποκολλήθηκε εξαιτίας της καταιγίδας κατέληξε σε ηλεκτρική εγκατάσταση ανατολικά της πόλης, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε περίπου στις 11:00 τοπική ώρα, μέσω εναλλακτικών διαδρομών παροχής ρεύματος από εγκατάσταση που δεν είχε υποστεί ζημιές.

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Περιορίστηκε προσωρινά η λειτουργία των επειγόντων

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν τα προβλήματα που σημειώθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Φράιμπουργκ.

Το νοσοκομείο ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι, εξαιτίας της διακοπής ηλεκτροδότησης, περιόρισε προσωρινά τη λειτουργία των επειγόντων περιστατικών, εξυπηρετώντας μόνο ασθενείς που αντιμετώπιζαν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους.

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Λίγο μετά τις 11:00 τοπική ώρα, η διοίκηση ανακοίνωσε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είχε αποκατασταθεί και ότι οι υπηρεσίες επανέρχονταν σταδιακά στην κανονική τους λειτουργία.

Στη νοτιοδυτική Γερμανία, τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν προκαλέσει το Σάββατο την κατάρρευση σκαλωσιών σε λαϊκή αγορά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο άνθρωποι.

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Βρετανία: 82.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Την ίδια ώρα, η καταιγίδα Boelo προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως στη Σκωτία, στη Βόρεια Ιρλανδία και στη βόρεια Αγγλία.

Σύμφωνα με το Energy Networks Association (ENA), περίπου 82.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα γύρω στις 08:00 τοπική ώρα της Κυριακής.

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Παράλληλα, οι εταιρείες διαχείρισης του ηλεκτρικού δικτύου είχαν ήδη αποκαταστήσει την παροχή σε περίπου 345.000 πελάτες που είχαν επηρεαστεί από τις δύο διαδοχικές καταιγίδες.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και ηλεκτροφόρων καλωδίων, ενώ οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν σε πλημμύρες δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών.

Άνεμοι 135 χλμ./ώρα στη Σκωτία – Πορτοκαλί συναγερμός

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office ανακοίνωσε ότι οι ριπές ανέμου έφτασαν τα 135 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχές της Σκωτίας.

Πορτοκαλί προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους παρέμενε σε ισχύ έως το βράδυ της Κυριακής σε περιοχές της Σκωτίας και της βόρειας Αγγλίας.

Οι Αρχές προειδοποίησαν για κινδύνους από πτώσεις δέντρων, αντικείμενα που παρασύρονται από τον άνεμο και υψηλό κυματισμό.

Παράλληλα, εκδόθηκαν δεκάδες προειδοποιήσεις για πλημμύρες και υπερχείλιση ποταμών.

Ακυρώσεις πτήσεων, φέρι μποτ και σιδηροδρομικών δρομολογίων

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στις μεταφορές.

Στη Σκωτία, δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές έκλεισαν εξαιτίας πλημμυρών, πτώσεων δέντρων και ζημιών στις υποδομές.

Στη Βόρεια Ιρλανδία, περίπου 7.000 καταναλωτές παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί της Κυριακής.

Παράλληλα, ακυρώθηκαν ακτοπλοϊκά δρομολόγια από το Μπέλφαστ προς τη Σκωτία και την Αγγλία.

Περίπου 15 πτήσεις ακυρώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπέλφαστ, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στο αεροδρόμιο George Best, με ακυρώσεις δρομολογίων από και προς το Λονδίνο, τη Γλασκώβη και το Λιντς.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν επίσης καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε άλλα αεροδρόμια της Βρετανίας.

Η Austen είχε προηγουμένως πλήξει Γαλλία και Αγγλία

Πριν φτάσει στη Γερμανία, η καταιγίδα Austen είχε προκαλέσει σημαντικές ζημιές στη Γαλλία και στη νότια Αγγλία.

Στη Γαλλία, περισσότερα από 240.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Στην Αγγλία, η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και παράκτιες υποδομές, ενώ τμήμα της ιστορικής προβλήτας West Pier στο Μπράιτον κατέρρευσε στη θάλασσα.

Η Austen συνέχισε την πορεία της προς το Βέλγιο και τη Γερμανία, την ώρα που η δεύτερη καταιγίδα, Boelo, έπληττε το βόρειο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι βροχοπτώσεις εξακολουθούν να δημιουργούν κινδύνους για τις μετακινήσεις και τις υποδομές.