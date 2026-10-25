Γαλλία: Ο δράστης των ρατσιστικών επιθέσεων στην Τραπ ενδέχεται να είναι σχιζοφρενής
Δικηγόρος της οικογένειας του δολοφονηθέντος εξέφρασε την έκπληξη του για την εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζοντάς την διακοπή της ανάκρισης εξαιρετικά σπάνια.
Ο δράστης των ρατσιστικών επιθέσεων της περασμένης Παρασκευής στην πόλη Τραπ της Γαλλίας, ο οποίος πυροβολώντας μέσα από ένα αυτοκίνητο σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε σοβαρά άλλους τέσσερις, με αφρικανική καταγωγή, ενδέχεται να είναι σχιζοφρενής, αναφέρουν πληροφορίες γαλλικών μέσων ενημέρωσης.
Ο δράστης ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς λίγο μετά την έναρξη των επιθέσεων και έκτοτε κρατείται και ανακρίνεται, εξετάστηκε το περασμένο Σάββατο από ψυχίατρο ο οποίος απεφάνθη ότι θα πρέπει να διακοπεί για 48 ώρες η κράτηση του και να τεθεί υπό παρατήρηση προκειμένου να κριθεί αν από ψυχιατρική άποψη μπορεί να συνεχιστεί η ανάκριση του.
Δικηγόρος της οικογένειας του δολοφονηθέντος εξέφρασε την έκπληξη του για την εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζοντάς την διακοπή της ανάκρισης εξαιρετικά σπάνια.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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