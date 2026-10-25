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ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Ο δράστης των ρατσιστικών επιθέσεων στην Τραπ ενδέχεται να είναι σχιζοφρενής

Δικηγόρος της οικογένειας του δολοφονηθέντος εξέφρασε την έκπληξη του για την εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζοντάς την διακοπή της ανάκρισης εξαιρετικά σπάνια.

Γαλλία: Ο δράστης των ρατσιστικών επιθέσεων στην Τραπ ενδέχεται να είναι σχιζοφρενής
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Ο δράστης των ρατσιστικών επιθέσεων της περασμένης Παρασκευής στην πόλη Τραπ της Γαλλίας, ο οποίος πυροβολώντας μέσα από ένα αυτοκίνητο σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε σοβαρά άλλους τέσσερις, με αφρικανική καταγωγή, ενδέχεται να είναι σχιζοφρενής, αναφέρουν πληροφορίες γαλλικών μέσων ενημέρωσης.

Ο δράστης ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς λίγο μετά την έναρξη των επιθέσεων και έκτοτε κρατείται και ανακρίνεται, εξετάστηκε το περασμένο Σάββατο από ψυχίατρο ο οποίος απεφάνθη ότι θα πρέπει να διακοπεί για 48 ώρες η κράτηση του και να τεθεί υπό παρατήρηση προκειμένου να κριθεί αν από ψυχιατρική άποψη μπορεί να συνεχιστεί η ανάκριση του.

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Δικηγόρος της οικογένειας του δολοφονηθέντος εξέφρασε την έκπληξη του για την εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζοντάς την διακοπή της ανάκρισης εξαιρετικά σπάνια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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