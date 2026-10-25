Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιορδανία: Επιζήσασα της επίθεσης στην εκκλησία περιγράφει πως είδε τον ξάδελφό της να πεθαίνει μπροστά της

Όταν εκείνη έτρεξε για να ξεφύγει από το χάος, είπε πως είδε τους δράστες και έναν άλλο ξάδελφό της να κείτεται τραυματισμένος στο έδαφος.

Ιορδανία: Επιζήσασα της επίθεσης στην εκκλησία περιγράφει πως είδε τον ξάδελφό της να πεθαίνει μπροστά της
Τουλάχιστον επτά νεκροί και 34 τραυματίες από την ένοπλη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία.
DEBATER NEWSROOM

Μόλις οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του ναού στην Ιορδανία, η Σαχάρα αλ Χάλσα βρισκόταν πίσω από μία κολόνα όταν άκουσε τους πυροβολισμούς και τους ανθρώπους να ουρλιάζουν πανικόβλητοι, κατά τη διάρκεια της επικήδειας τελετής για την κόρη του ξαδέλφου της.

   Όταν εκείνη έτρεξε για να ξεφύγει από το χάος, είπε πως είδε τους δράστες και έναν άλλο ξάδελφό της να κείτεται τραυματισμένος στο έδαφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

   «Πήγα σε εκείνον και είπα: Άσεμ, Άσεμ, αγάπη μου, απάντησέ μου», περιέγραψε.

   Ανέφερε πως εκείνος άνοιξε τα μάτια του και την κοίταξε, όμως «είχε πια χαθεί».

   Η επίθεση της Παρασκευής στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στο κυβερνείο Καράκ, σε απόσταση περίπου 120 χλμ νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Αμάν, οδήγησε τον βασιλιά Αμπντάλα, σύμμαχο των ΗΠΑ στη μάχη εναντίον ισλαμιστικών ομάδων, να διατάξει τις δυνάμεις ασφαλείας να απαντήσουν με «σιδηρά πυγμή» σε αυτό που οι αρχές περιέγραψαν ως εξτρεμιστική τρομοκρατία.

   Μήνυμα αγάπης και ειρήνης

   Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση, που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες διήρκησε αρκετά λεπτά. Οι κηδείες τελέστηκαν σήμερα.

   Οκτώ από τα φέρετρα με τις σορούς των θυμάτων είχαν τυλιχτεί με τη σημαία της Ιορδανίας προτού ταφούν σε ένα κοιμητήριο στο χωριό Χαμούντ, όπου η επίθεση έλαβε χώρα. Συγγενείς και ιερείς είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

   Σαράντα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην σπάνια αυτή επίθεση εναντίον της χριστιανικής μειονότητας.

   Σε δηλώσεις που έκανε από το σπίτι της, απ’ όπου είναι ορατός ο κόκκινος τρούλος του ναού του Αγίου Γεωργίου, η αλ Χάλσα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Θεός πρέπει να της έσωσε τη ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

   «Η ζωή μου ξεκινά τώρα, διότι θα πέθαινα», τόνισε, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Ζιάντ αλ Χάλσα.

   Οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει προς το παρόν τους δράστες, ενώ επισημαίνουν πως είναι πολύ νωρίς να καθοριστεί εάν συνδέονται με κάποια γνωστή οργάνωση εντός ή εκτός της Ιορδανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

   Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης.

   Ο Ζιάντ είπε πως έτρεξε προς τον ναό, όταν άκουσε τους πυροβολισμούς, περιγράφοντας το αίσθημα της ανακούφισης όταν συνειδητοποίησε πως η Σαχάρ, την οποία περιέγραψε ως «την αγάπη της ζωής του», ήταν ασφαλής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

   Σε δηλώσεις του πριν από τις κηδείες, ο ιερέας Γιουχάνα Χαμάτι ανέφερε:

   «Το μήνυμά μας από αυτήν την εκκλησία, από αυτόν τον χώρο όπου διαπράχθηκε αυτό το φρικτό έγκλημα, είναι ένα μήνυμα αγάπης, ειρήνης και καθησύχασης. Ένα μήνυμα που στέλνουμε σε ολόκληρο τον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Βουλγαρία: Πρωτιά με μικρή διαφορά για τη Γιότοβα – Στον δεύτερο γύρο με τον φιλοευρωπαίο Γκιούροφ
ΔΙΕΘΝΗ

Βουλγαρία: Πρωτιά με μικρή διαφορά για τη Γιότοβα – Στον δεύτερο γύρο με τον φιλοευρωπαίο Γκιούροφ

Η Ιλιάνα Γιότοβα προηγείται στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, χωρίς να εξασφαλίζει την εκλογή της. Στις 1 Νοεμβρίου ο δεύτερος γύρος, με φόντο τη Ρωσία και τη χαμηλή συμμετοχή.

Σερβία: Ιστορική ήττα Βούτσιτς από τους φοιτητές – «Χάσαμε τις εκλογές», παραδέχθηκε ο ίδιος
ΔΙΕΘΝΗ

Σερβία: Ιστορική ήττα Βούτσιτς από τους φοιτητές – «Χάσαμε τις εκλογές», παραδέχθηκε ο ίδιος

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς αναγνώρισε την ήττα του στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, με τη Φοιτητική Λίστα να εξασφαλίζει, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πανηγυρισμοί στους δρόμους του Βελιγραδίου.

Καταιγίδες Austen και Boelo σαρώνουν την Ευρώπη: Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα – Άνεμοι 135 χλμ./ώρα
ΔΙΕΘΝΗ

Καταιγίδες Austen και Boelo σαρώνουν την Ευρώπη: Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα – Άνεμοι 135 χλμ./ώρα

Σοβαρά προβλήματα σε Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο από τις καταιγίδες Austen και Boelo. Διακοπές ηλεκτροδότησης, ξεριζωμένα δέντρα, πλημμύρες και ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καραμανλής: «Ούτε έργο στο Αιγαίο χωρίς άδεια της Τουρκίας» – Η αιχμή Σαμαρά: «Άλλοι πρέπει να τον ακούσουν»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής: «Ούτε έργο στο Αιγαίο χωρίς άδεια της Τουρκίας» – Η αιχμή Σαμαρά: «Άλλοι πρέπει να τον ακούσουν»

Αυστηρή προειδοποίηση Καραμανλή για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη στάση των συμμάχων. Με μια αιχμηρή δήλωση παρενέβη ο Αντώνης Σαμαράς.

Τραγωδία στον Πειραιά: Τρεις νεκροί από πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα – Ήταν γονείς και γιος
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Τρεις νεκροί από πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα – Ήταν γονείς και γιος

Τραγική κατάληξη είχε η πτώση ΙΧ στη θάλασσα, στην πύλη Ε2 του λιμανιού του Πειραιά. Νεκροί ανασύρθηκαν δύο ηλικιωμένοι γονείς και ο γιος τους, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού.

Βουλγαρία: Πρωτιά με μικρή διαφορά για τη Γιότοβα – Στον δεύτερο γύρο με τον φιλοευρωπαίο Γκιούροφ
ΔΙΕΘΝΗ

Βουλγαρία: Πρωτιά με μικρή διαφορά για τη Γιότοβα – Στον δεύτερο γύρο με τον φιλοευρωπαίο Γκιούροφ

Η Ιλιάνα Γιότοβα προηγείται στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, χωρίς να εξασφαλίζει την εκλογή της. Στις 1 Νοεμβρίου ο δεύτερος γύρος, με φόντο τη Ρωσία και τη χαμηλή συμμετοχή.

Στη φυλακή Λιόλιος και Μαυραγάνης για τους στημένους αγώνες μπάσκετ – «Θέλουν να με διώξουν από την ΕΟΚ»
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή Λιόλιος και Μαυραγάνης για τους στημένους αγώνες μπάσκετ – «Θέλουν να με διώξουν από την ΕΟΚ»

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ και ο επιχειρηματίας συνεργάτης του, μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση των 49 φερόμενων ως χειραγωγημένων αγώνων. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη τρεις διαιτητές.